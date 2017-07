Aparece testamento a nombre de Joan Sebastian

Marco Chacón, representante legal de Julián Figueroa en el proceso de sucesión testamentaria de Joan Sebastian y actual pareja de Maribel Guardia, reveló que en el norte de México apareció un testamento a nombre de José Manuel Figueroa Figueroa, nombre real del cantante.

“Apareció en el norte un testamento, y resultó que era de un homónimo, de una persona que se llamaba igual, que no era él, entonces dijimos: ‘¡vaya apareció en Sonora, pues que padre, qué bueno, se acaban los problemas! Eso sería lo más práctico, pero no, no hay un testamento”, dijo Chacón en entrevista para el programa Hoy.

El esposo de Maribel confirmó que Joan inició ante un notario público el proceso para dictar su testamento pero explicó por qué legítimamente no tiene validez dicho documento.

“Él inició con un notario de la Ciudad de Cuernavaca el proceso para hacer un testamento, entonces el notario lo fue a visitar algunas veces, pero nunca lo concluyó y nunca lo firmó, eso es lo malo, entonces de ahí el mal entendido, la sensación de que había iniciado un testamento sí, pero en realidad lo que pasó fue que nunca lo acabó y nunca lo firmó”, contó.

Sobre en qué instancia va el proceso de la sucesión testamentaria que iniciaron los hijos del cantante, reveló que se encuentra en la etapa de inventario de los bienes de Joan Sebastian.

“Están terminando de definir, no encontraban algunas escrituras de algunas cosas, las estaban buscando en registros de la propiedad, municipios y cosas locales porque pues él tenía muchas tierritas en pueblitos y cosas así, que ni siquiera es lo que la gente piensa, son propiedades que les tenía más cariño, más afecto”, finalizó

