¿Para qué utiliza la mujer de Mark Rylance su título de caballero?

El pasado mes de abril, el aclamado actor Mark Rylance recibía de manos del príncipe Guillermo, el duque de Cambridge, el grado de Caballero en una ceremonia celebrada en el palacio de Buckingham en la que también fue condecorada la cantante y diseñadora de moda Victoria Beckham.

Dicha distinción le era entregada por su extraordinaria contribución al teatro británico, especialmente por los diez años de su trayectoria que dedicó a la dirección artística del reputado teatro Shakespeare’s Globe en Londres.

Cabía esperar que un título de estas dimensiones, junto al premio Óscar que consiguió en 2016 por su papel en ‘El puente de los espías’, le llegaría a reportar grandes oportunidades en cuanto a su carrera interpretativa se refiere, como se desprende de su reciente participación en la que podría ser una de las películas del año: el filme bélico ‘Dunkerque’ de Christopher Nolan.

Sin embargo, su mujer, la directora Claire van Kampen, le da un uso un tanto peculiar al nuevo estatus de su marido.

“La gente me ha mostrado su cariño. Y a mi mujer no le da ningún tipo de vergüenza aprovecharse de ello para conseguir una mesa en un restaurante. ¡No creo que eso sea lo que Su Majestad se imaginaba que haría con este título de caballería!”, bromeó el británico en una entrevista concedida a la revista Time Out London.

Ahora, el matrimonio de artistas puede gozar de los beneficios de una condecoración real que el intérprete rechazó en su momento cuando se la ofrecieron por primera vez.

Una década y varias conversaciones con el hijo de Isabel II después, Mark decidió aceptar finalmente el honor al considerar que con él podría dar más visibilidad y legitimidad a sus teorías tan dispares sobre quién es el verdadero autor de ‘Romeo y Julieta’ y ‘Hamlet’ o cuál es la historia que se esconde detrás de los agroglifos.

“Me lo pensé durante un tiempo. Me lo habrían ofrecido cuando dejé el Globe. Pero desde entonces he coincidido varias veces con el príncipe Carlos, porque es un gran admirador de Shakespeare, y creo que es una persona muy concienciada y una buena influencia.

Durante años, yo he tenido intereses en ciertos temas que la gente suelen dar por perdidos, como la autoría de Shakespeare o los círculos en los cultivos, por lo que muchos me han acusado de estar loco o poco estable mentalmente. En parte, al final sentí que el título de caballería haría que les costara más darme por perdido”, concluyó en la misma conversación.