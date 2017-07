El pasado de Jada Pinkett Smith como traficante de droga

El fuerte lazo de amistad que unió a la actriz Jada Pinkett Smith con el malogrado Tupac Shakur ha sido documentado con mayor o menor acierto en varias películas sobre la vida del rapero, la última de ellas el documental de Benny Boom ‘All Eyez on Me’.

Desde su estreno el pasado mes de junio, la mujer de Will Smith se ha mostrado muy crítica sobre cómo ha plasmado el director su relación en la gran pantalla y es por eso que ahora se está planteando contar su propia versión de los hechos en la que sería su segunda aventura editorial.

Una de las partes más desconocidas -y sin duda sorprendente- de su amistad con el famoso rapero es cómo se inició. Hasta ahora, era bien sabido que Jada y Tupac coincidieron por primera vez en una escuela de arte pública de Baltimore de la que ambos eran alumnos, pero en cambio, tres décadas después, seguía siendo un secreto para muchos los términos en que se produjo su primer encuentro: cuando ella trabajaba vendiendo sustancias ilegales.

“Es difícil porque nunca he contado del todo la historia. Una de las cosas más interesantes sobre las que nunca he hablado es que cuando conocí a Pac por primera vez, yo era traficante de droga. No voy a dar más detalles porque voy a escribir un libro sobre ello. Pero así es cómo empezó”, confesó este miércoles a su paso por el programa radiofónico ‘Sway in the Morning’.

Antes de producirse el tiroteo que acabaría con su muerte en 1996, el músico estadounidense tuvo muchos problemas con la justicia que le llevaron a cumplir una pena de varios meses de prisión por un crimen sexual.

Al mismo tiempo, su amiga Jada conseguía emprender un camino muy distinto para dejar atrás los años más turbulentos de su juventud tras sufrir una traumática experiencia de la que no quiere dar detalles, pero que le hizo darse cuenta de que necesitaba dar un giro de 180 grados a su vida.

“Cuando intentaba salir de todo esto, me ocurrió algo muy malo. Y mientras yo intentaba salir de ese ambiente, él se adentraba más y más en él. Pensé: ‘Dios, un día harás por Pac lo que hiciste por mí.

Me salvaste’. Pero a él nunca le pasó lo mismo”, recordó apenada la esposa de Will Smith sobre aquella etapa, antes de que conociera al padre de sus hijos y se convirtiera en la estrella de cine que es hoy en día.

La madre de Jaden y Willow Smith se ha atrevido finalmente a compartir más detalles sobre el estrecho vínculo que la unía a la leyenda del hip hop en parte para que el gran público pueda entender de una vez por todas por qué el cantante fue tan importante en su vida y viceversa.

“Sé que mucha gente preferiría pensar que tuvimos una relación amorosa, o se imagina que eso es lo que había entre nosotros, pero es que no conocen la historia de verdad. Se trata de una historia de supervivencia, de cómo nos mantuvimos juntos y de saber que tienes a alguien respaldándote cuando no tienes nada más. No se trata de la típica chica bonita y el tipo guay que están enamorados. No, en absoluto. Fue una historia de supervivencia y eso es lo único que nos unía”, matizó.