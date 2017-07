“Yo se la regreso”: Ariadne Díaz sobre supuesta agresión física

Ariadne Díaz fue cuestionada por el escándalo que protagonizó su ex José Ron en la boda de Erika Zaba, donde se dijo que el actor estuvo a punto ahorcar a su actual pareja, Daniela Álvarez, en una escena de celos que fue atestiguada por varios invitados al enlace matrimonial.

Reservada en sus declaraciones, Díaz contestó: “yo solamente creo que si es verdad o no, no sé, o sea yo creo que donde hay agresión no se puede estar, no es posible amar”.

Sobre si José Ron es violento, la actriz dijo: “yo ya no tengo nada que decir al respecto. Pues sí ella dice, pues ella estuvo ahí no”, refiriéndose a los dichos de Álvarez, quien explicó a los medios que únicamente recibió jaloneos por parte de Ron durante la discusión.

Ariadne no dudo en responder cómo habría actuado si ella hubiera vivido una situación similar con el actor. “No, si me hubiera tocado vivir esto imagínate, no habría vuelta de hoja, yo se la regreso y bueno, no hay manera (de continuar la relación)”,

Al ser cuestionada sobre si la actitud de su ex novio le sorprende, la mexicana expresó: “ya no es una persona que forme parte de mi vida, me entero porque tenemos amigos en común, me enteré que pasó esto y como te digo si es verdad o no la verdad no es algo que este cerca de mí”.

Finalmente, Ariadne Díaz no perdió la oportunidad para enviar un mensaje a todas las mujeres que sufren alguna agresión por parte de sus parejas. “Yo siempre lo digo, si alguien sufre una agresión corran de ahí, váyanse de ahí, busquen apoyo, o sea, levantemos la voz”, y reiteró: “no sé si esta esté el caso”.