Noelia arremete contra cantante que ventiló su video íntimo

Noelia empleó las redes sociales para arremeter contra el cantante de música urbana Yamil Gorritz, reconocido por ser con quien ella protagonizó un video pornográfico que salió a la luz hace algunos años.

Noelia publicó un fuerte mensaje en Instagram, que horas después eliminó, donde además de insultar al periodista Tony Dandradres, también ataca a Gorritz.

“Este canalla @tdandrades, que se dice periodista, utiliza mi nombre después de 14 años para darle una mano y plataforma promocional a este oscuro personaje, que no contento con la desgracia que me perpetró junto con un paquete de cobardes en Puerto Rico, ahora busca los reflectores de la mano de Tony Dandrades… Sin remordimiento real de haber ejecutado la canallada más grande que me han hecho en la vida”, dijo la cantante puertorriqueña junto al promocional de la entrevista.

En exclusiva, el reggeatonero @imyamil rompe el silencio y habla de los cargos que enfrenta por presunto tráfico humano y su tortuosa relación con @noeliaofficial. Una entrevista de @tdandrades, hoy en #PrimerImpacto a las 5pm/4c. A post shared by Primer Impacto (@primerimpacto) on Jul 17, 2017 at 6:25am PDT

Se dice que el controversial video fue grabado años antes de darse a conocer, cuando Gorritz estaba separado de la madre de sus dos hijos y sostuvo una relación con la intérprete.

Según narró el cantante, tras año y medio de estar con Noelia, decidió regresar con su entonces esposa y, como la artista estaba en Miami, él le entregó todas las pertenencias a un enviado de su padrastro, Carlos ‘Topy’ Mamery.

Gorritz siempre ha manifestado que él no publicó el video en las redes sociales, sino que las personas a las que se lo dio eran las responsables. Pero Noelia no se lo perdona.

Además de ser cuestionado sobre el famoso video, el reguetonero habló del problema legal que enfrentó en 2015 cuando se vio involucrado con una red de prostitución y tráfico humano

Aquí el video completo de la entrevista: