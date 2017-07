Lenny de la Rosa niega romance con Fey

Lenny de la Rosa aprovechó su regreso a los escenarios dentro del musical Amor Eterno para desmentir los rumores que lo señalaban como un golpeador y de mantener embrujada a la cantante Fey.

“Fueron momentos difíciles no tan solo en mi carrera sino en mi vida, de repente cuando vez toda esa ola de información creada por otras personas que desvirtúan un poco lo que tú has soñado desde niño y de repente ves que todo eso se convierte en una cosa un poco macabra, por eso tomé la decisión de irme un poquito, de alejarme un poquito, tratar de descansar, tratar de reencontrarme”, dijo el actor en entrevista para Grupo Imagen.

De la Rosa reveló que los comentarios en su contra llegaron a afectarlo personalmente. Te lo juro y me confieso aquí contigo, abro mi corazón, sí pega, a mi llegó un momento en que me bajoneó muchísimo todo ese tipo de desinformación.

“Todo ese tipo de notas, incluso personas que afirmaban cosas, son personas que no me conocen. Fue muy doloroso ver a mi mamá leyendo ese tipo de notas, o a mi sobrinita que es una niña que tiene 11 años, leyendo y oyendo ese tipo de comentarios en la tele”.

Sobre su relación sentimental con Fey, el actor no dudo en negarla para sus seguidoras. “Mira, para mis fans siempre estoy soltero, (reiteró) siempre estoy soltero”.

“Yo creo que nada, la vida de un artista como todos sabemos deja de ser en algún momento privada, para convertirse en publica, pero siempre hay que guardar algún secretito, yo creo que a las fans eso le da también ahí como (interés de saber) estará o no estará, eso también les da un poquito de incertidumbre, pero yo quiero que mis fans sepan que siempre, este yo en la relación que este o me case o no me case tenga bebés o no tenga bebés, eso no importa, la relación mía con mi público siempre va a ser de amor”, finalizó.