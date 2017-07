“ya es parte para mí del pasado”: Christopher Uckermann

Christopher Uckermann negó pasar por un karma tras finalizar su romance con Ana Serradilla, de quien dicen le fue infiel con el actor español Iván Massagué, tras conocerlo filmando la película “El Año de la plaga” y aprovechó para negar un posible reencuentro del grupo RBD.

Cabe recordar que cuando Christopher inició su romance con Ana, se dijo que el ex RBD terminó su noviazgo de más de tres años con la conductora Natalia Téllez durante el rodaje de la cinta “Ni un minuto que perder”, en donde compartió créditos Serradilla.

“Esos son chismes, es mentira. Nosotros terminamos súper bien, obviamente como amigos pero bien. A mí me gusta terminar mis relaciones bien, obviamente sabes que estas en el medio, la gente va a hablar (porque) le interesa, pero yo siempre he sido muy transparente. Y pues nos toca estrenar película también y como súper amigos”, dijo Uckermann.

Debido a que hora sólo desea enfocarse en su vida profesional, el actor reveló: “estreno varias películas, el 8 de septiembre estreno una con Mariana Treviño que se llama “Cómo cortar a tu patán” y estreno una serie con Fox que se llama 2091 de ciencia ficción, (además) de la parte musical de otros proyectos.”

Christopher no descarta viajar en breve a Los Ángeles, California, para cumplir su sueño en Hollywood. “Si se da la oportunidad claro que esa es mi meta en la cuestión internacional y pues lo que llegue ahí lo estamos haciendo, ya hemos tenido algunos acercamientos”.

Finalmente, Uckermann aprovechó para reiterar su negativa a volver al grupo RBD a pesar de los diversos rumores de un reencuentro. “No, no es posible de mi parte no. Yo como siempre digo: ‘viví la experiencia increíble, me transformó en muchas cosas pero ya es parte para mí del pasado. Ya cerré el capítulo’”.