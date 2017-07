José Manuel Figueroa habla del distanciamiento con sus hermanos

Tras la muerte de Joan Sebastian, la sucesión testamentaria de sus bienes entre sus hijos aún continúa en los juzgados, hecho que ha generado especulaciones sobre una pelea familiar por casas, terrenos, dinero y los derechos de las composiciones del cantautor.

Aprovechando la misa por el segundo aniversario luctuoso del “Rey del Jaripeo”, José Manuel Figueroa rompió el silencio afirmando que todos esos rumores sobre un distanciamiento con sus hermanos son falsos y todos están unidos para preservar el legado de Joan.

“Hermanos por parte de mi padre pues sí, efectivamente también me preocupa, me gusta que tomen actitudes diferentes a cuando estaba mi padre, pues ya toman actitudes de quererse hacer responsables de muchas cosas y de querer tomar decisiones importantes en cuestión de lo que se puede hacer o de lo que está pasando en la sucesión”, explicó.

José Manuel confesó que con la muerte de su padre también heredó parte de las polémicas que rodearon en vida al “Poeta del Pueblo”, y ha sido muy difícil lidiar con escándalos que se llegan a inventar alrededor de él.

“Ante una pregunta tan complicada como las que me vienen a hacer pues me llego a tropezar con la lengua pero bueno, yo creo que es parte de ser odiosamente franco. Hay veces que estoy preparado para recibirlos y hay veces que no, hay veces que el humano necesita también un descanso, descanso mental, un descanso para respirar”, manifestó.

Además del fallecimiento de su padre, el intérprete también ha padecido la muerte de sus hermanos Trigo y Sebastián, escenarios de los que afirma ha sido muy difícil sobreponerse anímicamente.

“Podría parecer que estoy coleccionando cruces en el Campo Santo, pero no, estoy coleccionado recuerdos de personas que amo y que amé y que ha marcado mi vida y que seguirán constantes y siempre presentes conmigo”, concluyó.