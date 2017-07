Federico Figueroa defiende de calumnias su hermano Joan Sebastian

A dos años del fallecimiento de Joan Sebastián la controversia que lo acompaño a lo largo de su vida, aun continua después de muerto.

En este día donde se llevo a cabo una misa en Juliantla para recordar su partida, su hermano Federico Figueroa hablo de varios temas que en los últimos meses han sido motivo de polémica.

De la relación de Joan Sebastian con la trata de blancas que el periodista Hector De Mauleon expuso en un diario de circulación nacional en México, el hermano del compositor comento: “Si ustedes checan hay muchas cosas que no coinciden en la nota que sacaron.

De repente dice que las mujeres o las niñas que son testigos protegidos, si fueran testigos protegidos no las podría haber conocido un reportero…”. Además añadió: “No soy experto en la materia, pero me informe con gente que si sabe, dicen que la señora, señoras, las mandaron a Estados Unidos.

Los testigos protegidos ya no se mandan a Estados Unidos. Ahora me dicen que todas las víctimas de tratas de blancas, que es lamentable que se sufra en México, que todas ellas las manden a Estados Unidos, está bien, pero que me digan que nada mas a las dos que declararon en contra de Joan Sebastian las mandaron a Estados Unidos, desde ahí yo tengo sospechas de que hay gato encerrado.”



Otra de las noticias que hace unos días acapararon la atención de los medios, fue la versión que aseguraba que el rancho donde se grabó el video de Gerardo Ortiz con la canción “El M”, y que se dice está dedicado al Mencho (Nemesio Segura) uno de los narcotraficantes más buscados de Mexico, era de su propiedad a lo que Federico respondió: Es un terreno que yo vendí hace muchos años, no sabía del tema, yo mis respetos para Gerardo, un saludo para él.

“Yo creo que de repente hacemos muy grande una nota, que no son tan grandes, finamente se espantan tanto por los vídeos y estamos viviendo una situación muy difícil de violencia”.



Por último comento sobre las diferencias y alejamiento con su sobrino José Manuel. “Yo no creo que la muerte de mi hermano haya desunido o nos vaya a unir más. Los que estábamos pegados como familia seguimos pegados como familia y los hermanos si ellos no tienen una buena relación, sino se ven muy seguido, es difícil.

Decirte que se van a ver igual siendo hijos de diferentes madres es difícil, si los mismos hijos de uno que son de hermanos completos a veces nos dejamos de ver, pedirles a ellos que han estado alejados toda si vida de repente quererlos unir es muy difícil”



A esta misa que fue organizada por Federico y sus hermanos, llegó de manera sorpresiva José Manuel Figueroa, que hace apenas unos días había asegurado que no asistiría. En todo momento se le vio alejado del resto de la familia y no quiso dar declaraciones al respecto.