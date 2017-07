Estrellas de “Rebelde” ayer y hoy

La telenovela Rebelde surgió en 2004 marcando un antes y después en la vida de sus protagonistas: Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann.

Tras una carrera consolidada como grupo musical, fue en el 2008 que la banda anunció su separación argumentando que era tiempo de que los integrantes crecieran por separado.

Además de ellos, otros famosos como Angelique Boyer, Diego Boneta, Allisson Lozz y Estefania Villarreal supieron catapultar su carrera tras su paso por este proyecto.

Aquí te mostramos el antes y después de estas estrellas de la televisión, el canto y el cine a 13 años de que surgiera uno de los grupos juveniles más exitosos de Televisa.

Allisson Lozz

Luego de su paso en otros éxitos proyectos en las telenovelas como “En nombre del amor” o de su participación en el video de la canción de reggaetón “Carita bonita” del grupo Erre XI, anunció en 2010 su retiro del mundo del espectáculo. Contrajo matrimonio en el 2011 con Eliú Gutiérrez. En el 2012 recibieron a su primera hijita, London Rose. A mediados de ese mismo año la ex actriz se unió a las redes sociales para compartir detalles de su nueva vida lejos de las cámaras y la fama.

Dulce María

Tras la separación de la agrupación Dulce María continuó con su carrera como cantante y actriz, protagonizando en 2009 la telenovela “Verano de Amor”, entre otros proyectos. Como cantante en solitario lanzó su primer álbum en 2010 de nombre “Extranjera”. Por ahora la intérprete se encuentra preparando su regreso a la televisión con la empresa Cadena Imagen tras perder su exclusividad en Televisa.



Anahí

Al salir de RBD Anahí continuó con su distinguida carrera en el mundo de las telenovelas. Incursionó como empresaria de productos y ropa, al mismo tiempo que siguió con su carrera musical. En la parte altruista la actriz dio seguimiento a su Fundación Sálvame, nombre tomado de un famoso tema de la banda. En el aspecto personal se casó con el gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco, tras algunos años de noviazgo y ahora es madre de su primogénito Manuel, por quien se encuentra retirada momentáneamente del mundo del espectáculo.



Maite Perroni

Su paso por Rebelde le dio fama internacional que aprovechó para continuar su carrera como actriz y cantante, destacando su participación en los melodramas “Cuidado con el Ángel” y “La Gata”, entre otros, además de aprovechar su rol protagónico para interpretar diversos temas de esos proyectos. En 2013 lanza su primer álbum titulado “Eclipse de Luna”. En el 2015 fue nombrada como uno de los artistas más bellos por una publicación. En el 2017 se encuentra enfocada en su carrera musical promocionando el sencillo “Loca”.



Alfonso Herrera

Al concluir RBD anunció su retiro del mundo musical para dedicarse completamente a la actuación, de los cuales han destacado proyectos como la serie “Mujeres Asesinas”, protagonizando “Camaleones” junto a Belinda. Demostró su interés por el cine actuando en diversos proyectos en este ámbito, además de realizar el doblaje para las películas animadas “Lorax, en busca de la trúfula perdida”, “Los Croods” y “Minions”. En 2014 se estrenó como conductor del programa Supercerebros. En 2016 realizó un controversial personaje gay en la serie de Netflix Sense 8. En el aspecto personal mantiene una relación sólida con la actriz Diana García, con quien procreó a su primer hijo de nombre Daniel hace menos de un año.



Christopher Uckermann

Con la extinción de RBD, Christopher comenzó una nueva etapa como solista y actor. En 2009 protagoniza Kdabra serie realizada por la cadena Fox, misma que tuvo dos temporadas y donde compuso el tema musical. En 2010 lanzó “Somos” su primer disco como solista de manera independiente. El cantante confesó que padece cinestesia, es decir que escucha música cuando ve colores. En su vida personal ha dado de qué hablar tras su ruptura con la conductora Natalia Téllez e inmediatamente presumir un romance con la actriz Ana Serradilla, de quien se enamoró durante el rodaje de la cinta “Ni un minuto que perder”, en la que ambos llevan roles protagónicos, pocos meses les duró el gusto y ahora el cantante y actor se encuentra soltero y concentrado en su vida profesional.



Christian Chávez

Tras finalizar su trabajo con RBD, Chávez optó por darle más fuerza a su vida como cantante y en 2010 dio a conocer su primer trabajo como solista. Su vida se vería envuelta en el escándalo tras dar a conocer que era homosexual, que se había casado en secreto, y posteriormente ventilarse que sostenía una relación tormentosa y de adiciones por la cual decidió divorciarse. Tras mantenerse alejado de los medios debido a su complicada vida personal, Christian regresó a los escenarios y al mundo musical donde hasta la fecha sigue cosechando buenos reconocimientos por su trabajo.



Estefanía Villarreal

Recordada por interpretar a ‘Celina’, íntima amiga de Anahí en la telenovela Rebelde, la actriz continúo desempeñando su faceta actoral en diversos proyectos de la televisión mexicana, sin embargo es recientemente que ha vuelto a dar de qué hablar en el mundo del espectáculo al experimentar un increíble cambio físico por su pérdida de peso, de la que está muy orgullosa y que presume hasta la fecha en redes sociales.



Diego Boneta

Conocido por su participación en Rebelde con el papel de Rocco, aunque sus inicios fueron a la edad de 12 años en el reality “Código Fama”. Diego no sólo se ha dedicado a la actuación, sino que también a la música. Fue en 2010 cuando decidió dejar todo en México y mudarse a Estados Unidos donde protagonizó en 2011 la película Rock Of Ages junto a Tom Cruise, además de actuar en la famosa serie de MTV, “Underemployed”, que se estrenó en 2012. Es hasta este 2017 que Boneta vuelve a conseguir la atención de los reflectores internacionales al confirmar que será uno de los protagónicos en la serie que Netflix y Telemundo preparan sobre la vida de Luis Miguel.



Angelique Boyer

A pesar de haber formado parte del grupo Rabanitos Verdes, fue hasta su participación en Rebelde que empieza a forjar una carrera en el mundo del espectáculo. Sus participaciones más destacadas han sido en las telenovelas y series de México. En 2011 protagonizó la telenovela “Teresa” junto a Sebastián Rulli, con quien trabajó en otros proyectos y luego confirmó su noviazgo, después de anunciar su ruptura con el productor José Alberto Castro y que el argentino rompiera su relación la actriz Cecilia Galliano, con quien procreó a un hijo. Consolidada como protagonista en los melodramas de Televisa, Boyer espera volver próximamente a la pantalla chica, donde ya no compartirá créditos junto a Rulli.