Heredera de Moreno Ivanova dice sobre testamento

Tita Marbaez, viuda de Mario Moreno Ivanova, continúa respondiendo a las intenciones de los hijos de su esposo de impugnar el testamento de su padre, para obtener los derechos sobre el legado de “Cantinflas”.

Durante una mesa de análisis realizada en el programa Hoy, Andrea Legarreta aprovechó el enlace vía telefónica con Marbaez para cuestionarle su negativa a ceder los derechos del “Mimo de México” a sus nietos. A lo que Tita respondió:

“Aquí lo que yo siento de pronto hay varios temas, las dos mamás de los muchachos a ninguna se les ocurrió trabajar con el personaje, creyeron que daba solito, que el dinero iba a caer, que se podían sentar a esperar a que cayera como fruta de un árbol y no sucede así, yo sembré el árbol, ahora da frutos, es una empresa que yo abrí, que yo procuré, y ahora que empieza a dar cosecha creen que pueden venir a negociar, (pero) los testamentos no se negocian, las empresas tampoco y el trabajo de otros menos. Y sí Mario que no tenía relación con sus dos hijos mayores decidió esto, qué quieren que yo haga, yo también soy mamá, yo he trabajado esto”.

Tita recordó que cuando conoció a Moreno Ivanova, él ya tenía problemas con sus hijos, con sus ex esposas y otros familiares, comentó que ahora con su muerte además de heredarle los derechos de su padre, también le dejó estas complicaciones.

Posteriormente, Tita Marbaez fue cuestionada sobre los deseos de Ivanova, a lo que dijo: “Yo creo que de pronto Mario Arturo, independientemente de que no tenía relación como tal, no veía que los muchachos estuvieran facultados para trabajar en la empresa. La única que se acercó en algún momento dado a pedirle trabajo fue Marisa, y Mario se lo negó”.

Sobre el testamento de Mario Moreno Ivanova, Tita explicó: “Yo no estuve presente obviamente cuando se hizo el testamento, y los muchachos han salido a decir que dejo a sus hijos en el testamento, no, o sea, sí los deja, pero en un supuesto que hubiéramos muerto juntos, porque viajamos mucho juntos, y entonces dice si la empresa es de los dos, si nos pasa algo a ambos tiene que decir como socios, la mitad mis dos hijos, y hablando de los gemelos, porque Mario Patricio ya había muerto. A los hijos de Abril no los contempló para nada”, finalizó.