Hilary Duff aconseja a los padres que no sucumban a la ‘presión’

En los cinco años que han pasado desde que se estrenara como madre con el nacimiento de su hijo Luca, la joven actriz ha aprendido que no existe un manual infalible para lidiar con semejante responsabilidad

Además de ser uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense, en su adolescencia como protagonista de la serie ‘Lizzie McGuire’ y en la actualidad como parte del elenco de la exitosa ‘Younger’, la actriz Hilary Duff (29) se ha destacado a lo largo de los últimos cinco años como todo un referente para aquellas mujeres que, como ella, se adentraron en la maternidad a una temprana edad.

En todo este tiempo, la estrella televisiva no ha tenido reparo alguno a la hora de aprovechar su popularidad mediática para dar mayor visibilidad a aquellos retos y preocupaciones que suelen experimentar las madres con el primero de los retoños, el que suele sacar a relucir más miedos e inseguridades.

Por eso mismo, y solo unos días después de que su hijo Luca cumpliera cinco añitos de vida, Hilary ha querido hacer balance de su primer lustro como madre al tiempo que ofrece un consejo de gran utilidad a aquellas futuras progenitoras que se preocupan en exceso sobre los métodos de crianza más efectivos para garantizar el bienestar de su prole.

“Yo simplemente les diría que disfrutaran al máximo de cada momento que pasan con ellos, y sobre todo que no sean demasiado duras consigo mismas para no verse sometidas a tanta presión”.

Hay que afrontar cada día según viene, porque cada bebé es diferente y hay muchas maneras de actuar como padre. Lo importante es encontrar el estilo que mejor se adapte a ti y a tus circunstancias, el que te haga sentir más segura. La maternidad es un milagro y ante todo hay que atesorarla”, reflexiona en conversación con People.

El relato tan optimista y reconfortante que ofrece ahora la estadounidense sobre los entresijos de la maternidad contrasta de alguna forma con la visión tan crítica que exhibía meses atrás acerca de un tema similar: la discriminación laboral que sufren muchas mujeres por su decisión de formar su propia familia al margen de los dictados que marca la industria del espectáculo.

“Es curioso, a muchas mujeres de este negocio se las critica porque no se han animado a ser madres todavía. Hay demasiado escrutinio público sobre la forma y el momento en que una decide ser madre, y a mí me pasó exactamente eso.

En mi caso se me juzgó por tener un bebé demasiado pronto, con 24 años, y por casarme muy pronto [con su ya exmarido Mike Comrie], pero ahora se me encasilla en el papel de madre como si no pudiera ser otra cosa”, opinaba a su paso por el programa de televisión ‘The Talk’.