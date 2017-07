Gwendoline Christie superó sus problemas de autoestima

La actriz de ‘Juego de Tronos’ Gwendoline Christie era una desconocida para el gran público antes de participar en la exitosa serie de la HBO.

Cinco años después, no solo se ha ganado el merecido reconocimiento de la crítica por su personaje de la guerrera Brienne de Tarth, sino que -en el plano personal- ha conseguido además aceptar esos rasgos masculinos que jugaron un papel fundamental a la hora de que se hiciera con el papel que cambió su vida y que no siempre había sabido valorar como una baza profesional.

“Recuerdo perfectamente el día en que me cortaron el pelo, y además con la armadura y toda llena de barro… Cambié por completo mi aspecto físico. Entonces supe que tenía que superar todo aquello que me hacía sentir incómoda, como mi androginia, mi altura, mi fuerza física, sentirme como una marginada… Definitivamente eso me dio más confianza”, ha confesado a Newsweek International.

A pesar de sus problemas de autoestima previos al inicio del rodaje, la británica no se lo pensó dos veces a la hora de decir adiós a su larga melena rubia y a un vestuario más femenino para convertirse en un auténtico caballero: cualquier cosa con tal de dar vida a la heroína diferente, fuerte e independiente con la que soñaba en su infancia.

“Incluso cuando era muy joven, ya no entendía por qué las mujeres siempre tenían papeles aburridos. No entendía por qué las mujeres tenían que ser sumisas. Parecía como si siempre tuvieran que interpretar a una clase de mujer, que encima solía ser muy guapa. No entendía que solo pudieran ser una virgen o una p**a, hacer de madre o de objeto sexual”, criticó en la misma entrevista.

Al igual que el resto del reparto, Gwendoline está sujeta a un estricto secretismo acerca de las futuras tramas de la ficción televisiva, por lo que únicamente puede adelantar que su personaje -uno de los más queridos por los fans- seguirá sorprendiendo con sus alianzas.

“Tengo que hablar en términos generales. ‘Juego de Tronos’ es famoso por las consecuencias inesperadas que tiene la unión de personajes muy diferentes. Algo muy recurrente en la vida de Brienne es la formación de vínculos con gente que en un principio era su enemiga, y hacia quien acaba sintiendo un respeto mezclado con cierto recelo y, finalmente, un profundo respeto y un amor puro. Eso vuelve a pasar esta temporada. Brienne se aliará con alguien”, adelantó sobre el futuro de su personaje cuando queda menos de una semana para el estreno de la sexta temporada.