‘Creemos en los mismos valores’: Jessica Biel

La pareja formada por la actriz Jessica Biel y el cantante Justin Timberlake ha demostrado a lo largo de la última década que la suya es una de las historias de amor más idílicas y estables de la crónica social, sobre todo en los cinco años que han pasado desde que los dos artistas formalizaran su relación con una boda por todo lo alto, o cuando en 2015 debutaron en la paternidad con el nacimiento de su pequeño Silas.

Aunque por lo general es el extrovertido intérprete quien ejerce de portavoz oficioso del matrimonio a la hora de compartir públicamente algún que otro revelador detalle sobre su vida en común, Jessica ha querido tomar ahora el testigo para profundizar un poco más en todos aquellos factores y circunstancias que, desde su punto de vista, explican la buena salud de su romance.

“Tenemos valores y principios similares, creemos firmemente en la lealtad y la honestidad. También le damos mucha importancia a la diversión, nos gusta pasarlo bien y compartimos muchas aficiones”.

De la misma forma, somos muy parecidos en lo que respecta a nuestra actitud hacia el trabajo, nuestras carreras determinan de alguna forma cómo nos organizamos, y sabemos que en este negocio a veces hay que ser un poco egoísta. Cuando encuentras a una persona con la misma mentalidad en esta industria, sientes que te ha tocado la lotería, expresa la artista en el nuevo número de la revista Marie Claire.

Sin embargo, desde que iniciara junto a su marido la apasionante aventura paternal en la que está inmersa desde hace dos años, parece que ya no queda ni rastro de ese “egoísmo” al que la actriz ha hecho referencia.

De hecho, la propia Jessica admite en la misma conversación que la llegada al mundo de su pequeño cambió por completo sus esquemas y, sobre todo, aquella lista de prioridades en la que sus intereses ocupaban un lugar central.

“Hasta que no eres madre no te das cuenta de lo egoísta que puedes llegar a ser a veces. Cuando esas personitas pequeñas entran en tu mundo y te das cuenta de que dependen por completo de ti, tus horarios ya no te pertenecen y tus necesidades ya no importan nada.

Y empiezas a tener claro que tu vida entera gira alrededor de un niño y no al revés. No soy el tipo de persona que se queja por ello, todo lo contrario, pero soy consciente de que mi vida ha cambiado por completo gracias a este niño”, reflexiona sobre el impacto de la maternidad en su día a día.