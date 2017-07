¿Ha roto Blac Chyna el acuerdo que tenía con los Kardashian?

Kim Kardashian ha dado a entender que la ex stripper habría incumplido el contrato de confidencialidad que habría firmado en 2016 al dar una entrevista a ABC para defenderse de los ataques de su expareja Rob

Todos los miembros de la familia Kardashian-Jenner han optado por permanecer en silencio después de que el único varón del clan, Rob, decidiese inundar las redes sociales con fotos explícitas de la madre de su única hija, Blac Chyna, en venganza por haberle sido supuestamente infiel con varios hombres, unas acusaciones que trató de respaldar mostrando varios mensajes de texto de la modelo en los que ni siquiera se molestó en ocultar su número de teléfono.

En respuesta, la ex stripper solicitó y obtuvo una orden de alejamiento contra su ex, además de acusarle durante una entrevista exclusiva a ABC News de golpearla, hacer gala de un comportamiento violento y ‘chantajearla’ con quitarse la vida para que no rompiera su relación sentimental.

La misma cadena intentó contactar con la familia del diseñador de calcetines para obtener su versión de los hechos, y -según la información que han hecho pública- la única respuesta que recibieron provino de Kim, quien les remitió lo que parece ser a todas luces un acuerdo de confidencialidad firmado por Chyna en junio de 2016 como condición indispensable para su aparición en los programas de telerrealidad ‘Keeping Up with the Kardashians’ y ‘Rob y Chyna’.

La mujer de Kanye West habría dado a entender de esta forma que la expareja de su hermano habría roto dicho contrato, en el que se comprometía a no divulgar ninguna información relacionado con ella, sus hermanos y demás personas relacionadas con los Kardashian.

“Chyna no deberá en ningún momento revelar, de forma pública o privada, ninguna información que esté de alguna manera relacionada, asociada o conectada con la familia Kardashian/Jenner/Disick/West y/o sobre sus relaciones personales, sus actividades empresariales, planes, operaciones, finanzas o empleados”, reza uno de los extractos del contrato al que ha tenido acceso el canal de televisión.

Según una fuente cercana a Kim y sus hermanas, si ninguno de los miembros del famoso clan se ha pronunciado sobre la última polémica que se cierne sobre ellos es porque sentirían una profunda decepción ante el comportamiento de Rob, por lo que habrían optado por concentrar todos sus esfuerzos en garantizar el bienestar de la pequeña Dream Renée, de tan solo ocho meses.

“Ha empeorado toda la situación. Llegados a este punto, la principal preocupación es proteger a Dream de todo este rencor”, comentaba el informante a la revista People.

De momento, la felicidad del bebé parece ser lo único que tienen en común los dos bandos de esta pública batalla, ya que según relataba Chyna -madre también de un niño con su expareja Tyga- en la citada entrevista, su intención es seguir compartiendo la custodia de su pequeña con el empresario de 30 años y que ambos se hagan cargo del bebé por igual.

“Nunca intentaría llevarme a Dream del lado de su padre. Con suerte, Rob y yo aprenderemos a encontrar un denominador común y seremos los mejores padres que podamos ser”, concluía en la conversación.