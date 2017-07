A los hijos de Chris Hemsworth no les ‘impresiona’ que su padre sea Thor

El australiano Chris Hemsworth se convirtió por primera vez en el imponente superhéroe Thor en el año 2011, cuando todavía no se había estrenado en la paternidad.

Ahora, seis años y cinco películas después dando vida al dios nórdico, al actor le haría especial ilusión que los tres hijos que tiene con la también actriz Elsa Pataky -India Rose (5) y los mellizos Tristan y Sasha (3)- supieran valorar el que sin duda es el papel más importante de su trayectoria profesional.

Sin embargo, el empeño con que el intérprete y su esposa han tratado de mantener alejados a sus retoños de la meca del cine para ofrecerles una vida lo más normal posible ha tenido como consecuencia que solo uno de ellos se emocione cuando ve a su padre enfundado en el traje de cuero azul y la distintiva capa roja de su personaje.

“Cuando vuelvo a casa del trabajo, uno de mis niños en particular me dice: ‘¿Has luchado contra algún monstruo, papá? ¿Lo has hecho?’. Conoce a Thor. Pero a los otros dos no les impresiona para nada. Ellos dicen: ‘Sí, mi padre es Thor, ¡qué más da!’. Esa es la línea que separa lo que ves por televisión y cómo es en realidad tu vida. Por lo menos a uno de ellos le gusto. Uno de tres no está mal”, bromeó este martes durante una entrevista con el portal ET Online.

Por suerte, el artista sabe que siempre puede contar con su guapa mujer para que se interese por su trabajo o para que le ayude a olvidar los nervios que se apoderan de él antes de cada rodaje.

“Todos necesitamos que nuestra pareja nos calme en alguna ocasión. Mi mujer es la que me ha mantenido cuerdo durante todos estos años. A ella se le da tan bien ser increíblemente optimista que siempre hace que funcione. No es que yo sea pesimista, pero definitivamente soy algo prudente y me preocupo: ‘Oh, ¿qué pasa si…? ¿O si…?’.

Y ella siempre me dice: ‘Está bien, vas por el buen camino’. Hace que lo disfrute más. Ella simplemente me dice: ‘Te has preparado mucho para esto. Ahora, ve y pásalo bien. Diviértete. Tienes que seguir trabajando y seguir comprometiéndote, pero también tienes que permitirte disfrutarlo un poco’. Creo que yo, sin embargo, le doy demasiadas vueltas a todo”, aseguró para la misma publicación.

Tras unos años afincados en Los Ángeles, en 2015 el matrimonio se mudó a Australia huyendo de la atención mediática y fijó su residencia en Byron Bay.

En esta localidad costera, han conseguido proporcionar a sus retoños una idílica vida familiar rodeados de naturaleza y animales, el tipo de infancia con la que la española siempre había soñado según ha manifestado en más de una ocasión. Asimismo, Chris también esperaba poder criar así a su prole en una atmósfera de seguridad y tranquilidad similar a la que le proporcionaron a él y a sus hermanos -Luke y Liam- sus padres Leonie y Craig.

“Mi experiencia me hizo querer darles a mis hijos el mismo ambiente en que yo crecí cuando era niño. Todo aquello que me hizo sentir a salvo, confiar en mí mismo, sentirme querido y que me permitió luchar más tarde por esta locura de sueño fue gracias a mis padres”, confesó para explicar a un mismo tiempo los motivos que le han llevado a colaborar con la organización The Australian Childhood Foundation, que ofrece ayuda a las familias de niños víctimas de abuso.