Maribel Guardia no asistirá al aniversario luctuoso de Joan Sebastian

Maribel Guardia afirmó que ni ella ni su hijo Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian, asistirán al evento por el segundo aniversario luctuoso del llamado “Rey del Jaripeo”.

“Yo no tengo nada que ver con eso, yo a Joan lo llevo en mi corazón y la verdad no soy de ir a ese tipo de eventos”, dijo la cantante a los medios durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

La actriz costarricense no pudo evitar ser cuestionada por las recientes declaraciones de José Manuel Figueroa, quien dijo que sus hermanos están muertos.

“Yo de eso no tengo nada que hablar, yo lo que sé es que Julián se lleva muy bien con sus hermanas, se quieren mucho, ellas son súper cariñosas, son unas niñas muy lindas todas y me da mucho gusto que tenga una muy buena relación con ellas”, explicó.

Al respecto de la deuda millonaria que supuestamente dejó Joan, lo cual dejaría sin herencia a su hijo, Maribel comentó: “Julián lo que tiene que hacer es trabajar y hacer su propio patrimonio, yo nunca espere la verdad que le quedara gran cosa de lo de Joan, la casa que le regaló bienvenida sea, pero Julián tampoco tiene grandes expectativas con eso, lo que él quiere es trabajar”.

Finalmente, Guardia habló sobre la polémica que desató el reciente corrido del cantante Gerardo Ortiz, que dedica a un buscado capo mexicano y cuyo video se habría grabado supuestamente en un rancho del “Poeta del Pueblo”.

“Cómo, cuándo, dónde, ¡ay auxilio!… No creo que sea cierto, para que fuera así tendría que haber pedido a toda la sucesión, a todos los hermanos, y que yo sepa no ha existido ese permiso, entonces no puede ser. No lo creo”, concluyó.