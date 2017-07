Arturo Vázquez, revela distanciamiento con sus padres

Arturo Vázquez, hijo de la actriz Isela Vega y el cantante Alberto Vázquez, acepto que actualmente no tiene una buena relación con sus famosos padres debido a su carácter.

“Estamos entrando a una etapa un poco delicada cuando hablamos de mi padre y de madre también, es complicado, pues que la gente sepa que no es fácil ser hijo de dos estrellas galardonadas por todos lados, y ahí la voy llevando yo, para mí no ha sido fácil mi vida, yo prefiero no hablar de ellos, de ninguno de los dos”.

El histrión confesó que a pesar de que ninguno le ayudo a destacar en el medio del espectáculo ahora comprende su postura al respecto.

“Cada quien es libre de ser como quiere ser, mi mamá no es partidaria de andar, como dice ella ‘promocionando, ayudando’, yo (la) respeto mucho. Estamos entrando en una etapa crítica donde ellos ya están en una edad en la que, (bueno) siempre tienen que ser respetados a cualquier edad pero, más bien, yo ya estoy tratando de asimilar todo eso, porque ha sido toda una vida”.

El actor mexicano espera el lanzamiento del libro que realizará el cantante para dar su versión al respecto. “Por ahí mi papá escribió un libro, ahora va a sacar un libro y vamos a leer el libro, vamos a ver qué hay, su parte, su historia, la que él cuente, la que él sabe, la que él conoce. Y después mi mamá no sé si hará otro libro de retórica, pues por ahí entraran ustedes (los medios) para mi testimonio y ya habrá tiempo de dar cada quien su parte”.

Sin entrar más en detalle, Arturo concluyó: “Pero no es fácil que dos artistas se conozcan, se amen por un año, tienen un hijo y no se vuelvan a ver”.