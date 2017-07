Christopher Nolan y Harry Styles restan importancia para ‘Dunkerque’

Tras anunciarse que el cantante Harry Styles -miembro de la célebre boy band One Direction- tendría un papel secundario pero significativo en el nuevo filme de Christopher Nolan, ‘Dunkerque’, se originó un intenso debate tanto en el seno de la prensa británica como en las redes sociales a cuenta de la influencia que habría ejercido el innegable tirón mediático del joven intérprete a la hora de hacerse con un trabajo que, al menos en apariencia, no parecía encajar demasiado bien en perfil artístico.

Teniendo en cuenta el sinfín de teorías que han venido circulando desde entonces y que ahondaban en los supuestos motivos que explicarían tan llamativo fichaje, el inicio este fin de semana en Los Ángeles de la gira de presentación de la cinta ha servido, entre otras muchas cosas, para disipar todas aquellas dudas que cuestionaban que la presencia de Harry en este filme bélico atendiera a razones estrictamente profesionales.

Por un lado, el cineasta británico ha querido dejar claro que su apuesta por el ídolo juvenil -interpreta a Alex, uno de los soldados atrapados en la playa de Dunkerque (Francia) durante la conocida Operación Dinamo de la Segunda Guerra Mundial- responde únicamente al hecho de que este se destacó por encima de sus competidores durante el exigente proceso de casting, negando al mismo tiempo que la presencia de Harry en la película fuera parte de una estrategia publicitaria.

“Como director, tengo que confiar en mis instintos, en mi capacidad para saber quién es el chico indicado para cada papel. No me preocupa demasiado la carga que arrastren. Yo no sabía quién era Harry”.