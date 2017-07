Brooklyn Beckham vuelve a pasar por el estudio de tatuajes

Además de alcanzar la mayoría de edad y enfrentarse a la decisión de a qué universidad asistir -un centro de Nueva York en el que cursará estudios de fotografía-, parece que para Brooklyn Beckham cumplir 18 años ha supuesto contar por fin con libertad absoluta para entrar y salir del estudio de tatuajes según se le antoje.

En abril el joven fotógrafo se ‘estrenó’ tatuándose en la misma semana dos veces, y ahora ha aumentado de nuevo su colección de tinta con el dibujo de una brújula.

“Gracias colega”, ha sido el sencillo mensaje en el que, etiquetando al conocido diseñador Dr Woo, ha mostrado a sus seguidores en Instagram el nuevo grabado que adorna su piel.

La ilustración de la brújula acompaña a la cámara de fotos -su segundo tatuaje- que ya luce en su brazo izquierdo y que fue realizado por el mismo artista de la aguja, mientras que en su brazo derecho tiene un jefe indio a juego con el que lleva su padre en el costado y que realizó Mark Mahoney, quien ha tatuado en múltiples ocasiones al retirado jugador de fútbol.

Precisamente por lo gran aficionado que es su progenitor a los grabados en tinta, Beckham quiso estar presente durante el proceso de ‘iniciación’ de su primogénito en el mundo del tatuaje. Sin embargo, Brooklyn casi deja plantado a su padre, a quien había prometido que le avisaría cuando decidiera dar el paso, en un arrebato de locura mientras visitaba un estudio de tatuajes de París del que, finalmente, salió tal y como había entrado

“Él estaba con su novia en París, y uno de mis amigos, que estaba echándole un ojo, me llamó y me dijo que estaba en un estudio de tatuajes con su novia. Me lo había prometido, y yo siempre le he dicho: ‘Cuando te hagas tu primer tatuaje, si es que te vas a hacer uno, quiero estar contigo y que lo vivamos juntos como padre e hijo’. Ese era el trato. Así que le llame por videollamada y le dije: ‘¿Qué haces colega?’, a lo que él contestó: ‘Voy a cenar’.

Le pregunté si de verdad iba a cenar y confesó: ‘En realidad, papá, estoy en un estudio de tatuajes. Estaba pensando en hacerme uno, estoy con mi novia’. Le dije: ‘Bueno, eres libre de hacértelo, pero recuerda que me lo prometiste, soy tu padre y me quedaré muy decepcionado si finalmente lo haces’. Y no lo hizo. Afortunadamente esperó”, comentaba al presentador James Corden el pasado junio.