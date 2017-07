Ninel Conde arrepentida de sus elecciones de pareja

Ninel Conde reflexionó durante la entrevista que brindó para el programa ‘El Gordo y La Flaca’ y admitió sus errores al momento de elegir un galán, motivo por el cual sigue sin encontrar una pareja estable.

“Últimamente todo mundo me ha dicho lo mismo, ya te diste cuenta que sigues el mismo patrón, y yo ‘sí ya me di cuenta’, y sí lo acepto, a veces uno tiene que aceptar sus errores y pues bueno, en mi caso tengo o tenía ese problema que no sabía estar sola, es una situación de sentirse protegida tantito y ya, lo agarras, entonces no, hay que conocer bien a la gente, ver todos esos focos rojos que a veces uno no ve”.

Al ser cuestionada sobre sentir que Giovanni Medina era como las ex parejas de Shakira y Paulina Rubio, que tenían un marido que no trabaja y las acompañaban para todos lados como un llaverito, Conde dijo: “No sé, en mi caso no me ha tocado tenerlos de llaverito porque ni eso, ni me acompañan, se quedan en la casa”.

“Es que es tan complicado esto de las relaciones humanas, pero definitivamente uno tiene que ver lo bueno, y en mi caso tengo un hijo, dos hijos maravillosos, pues es lo que uno tiene que quedarse con esas bendiciones que Dios te da”, agregó.

Sobre las acusaciones de Medina al decir que era una alcohólica, “El Bombón Asesino” respondió: “yo creo que esa palabra, alcoholismo, es algo muy fuerte, y es una enfermedad que mucha gente padece y es creo que es delimitado señalar de esa manera. Aquí lo triste es que hay un niño, y que quien lo dice es el papá del niño, y de su mamá.

Ojalá que en algún momento le caiga el veinte porque pues si lo dice porque está a lo mejor ardido o porque de repente me ve en un círculo social diferente, ya no con él, pues se entiende pero no se justifica, yo creo que los hombres no deben hablar mal de una mujer y mucho menos de la madre de su hijo”.

De la misma forma, Ninel reiteró su postura de llevar estar declaraciones a un proceso legal, pues como madre no dejará que estos dichos afecten la integridad de su hijo.

Finalmente, la cantante y actriz mexicana manifestó que a pesar de que en este momento no esté buscando una pareja, desea en los próximos años poder encontrar a su media naranja.