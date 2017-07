Laura Bozzo sigue en contacto con su ex y culpa a la tercera en discordia

Laura Bozzo confirmó en entrevista para el programa Hoy que aún mantiene relación con Cristian Zuárez, con quien terminó su noviazgo hace unos días luego de que el argentino fuera captado con una mujer llamada Adriana Miel.

“Que sea feliz, que realmente este enamorado de esa mujer, yo tengo la mejor comunicación con él, yo jamás hablaré mal de él pase lo que pase, yo sé que él jamás hablaría mal de mí porque no es su estilo”, dijo Bozzo.

Al respecto de una posible infidelidad, Laura explicó: “En todo caso se dice que él estuvo con otra, entonces en todo caso él es el que tendrá que hablar, no yo, porque yo no tengo nada que ver, por qué el machismo, siempre las mujeres tenemos que hablar o sea no, que sea él quien hable”.

Sobre cómo era su relación cuando Cristian fue captado con otra mujer, la conductora dijo: “él nunca dejó de dormir en casa, sí se ha ido a Miami varias veces, simplemente eran razones de trabajo, incluso hacía cosas mías y no sé si ahí conoció a esa mujer, si ahí la familia de él estuvo en la casa de esa mujer, no lo sé y la verdad no me interesa saberlo”.

De los proyectos que tienen en común, como una productora de televisión con distintos planes por realizar, Laura explicó: “yo estoy casada con mi trabajo, estoy casada de alguna manera con Televisa, estoy casada con mis hijas (que) son mi vida, yo he amado muchísimo a Cristian, obviamente me duele en el alma toda esta situación, es muy duro”.

Este fin de semana, ‘La señorita Laura’ publicó en su cuenta de Twitter además de la foto de la supuesta tercera en discordia, misma que después borró, una encuesta para saber si quien se mete con un comprometido es una desgraciada o una interesada.

https://twitter.com/laurabozzo/status/883389553511354369

Hace unas horas, Zuárez colocó en Twitter dos imágenes de publicaciones donde vemos por una parte a la conductora hablando de la relación con su ex marido y en otra donde el encabezado dice “Cristian está muerto”. Sin decir nada, el rockero puso un emoticón de duda y arrobo a Laura Bozzo.

Laura Bozzo y Cristian Zuárez iniciaron su relación sentimental en el año 2000, la cual nació en los sets de televisión donde ella presentaba su famoso talk show en Perú, a pesar de que ella le lleva 24 años de diferencia.