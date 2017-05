Lorena Herrera quiere con Julión Álvarez

Dicen que es de sabios cambiar de opinión, y este es el caso de la cantante Lorena Herrera, quien antes decía no le gustaba la música de banda, y ahora no descarta poder participar en un video junto a Julión Álvarez.

“Julión Álvarez me gusta, además está como, está sabrosón”, dijo la cantante de música disco en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Al recordarle que al cantante de música regional mexicana le gustan las mujeres que saben hacer las labores del hogar, Lorena dijo:

“Que trapean, y yo, me gusta, me gusta la cocina, me gusta limpiar la casa, entonces Julión, cuando nos divorciemos, pensemos el uno en el otro”, dijo Herrera sin rodeos.

Hasta este momento, Julión Álvarez no ha dado su opinión sobre las insinuantes declaraciones de la cantante.