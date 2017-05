“Me vale 17 toneladas de pepino lo que se diga”: “El Potrillo”

Tras lo ocurrido el pasado fin de semana en el Palenque de Puebla, el cantante Alejandro Fernández afirmó que no tiene problemas con la bebida durante una entrevista brindada al periódico Reforma.

Todo esto porque se siguen buscando culpables, luego de que supuestamente se vio al “Potrillo” pasado de copas y vomitar al ingerir una bebida alcohólica, que lo obligó a abandonar temporalmente el escenario.

“‘Nombre’ (no tengo problemas con la bebida) y me vale 17 toneladas de pepino lo que se diga. En este caso era la tercera canción, yo estaba perfectamente. Sobra gente que te quiera molestar y hacer daño”, explicó Alejandro.

“Estaba tomando coñac, sacaron otro trago de color rosa y me lo tomé pensando que era algo dulce. Se me revolvieron hasta las ideas porque la verdad fue muy grande el trago que le di. No lo soporté porque no esperaba que fuera tequila”, detalló.

Alejandro Fernández siguió manteniendo su postura y subrayó que los comentarios sobre que es alcohólico son de gente que quiere denigrar su imagen.

“Me voy a fiestas y claro que me gusta pasarla con mis amigos, me la paso bien. Se trata más bien de gente mal intencionada que te toma una foto sin avisarte, y no se vale tampoco. Ahí se ve la mala leche de la gente que te quiere hacer daño”, dijo el hijo de Vicente Fernández recordando el video en el que se le ve un poco pasado de copas en la boda de Ximena Navarrete.

Por otra parte, tras la explicación que brindó el intérprete en su cuenta de Twitter, la bebida aludida a su malestar (Tequila Pasión) extendió un comunicado, al cual Fernández responde: “Se hizo un desmadre. No lo hice con la intención de molestar al dueño del tequila”.

“Una disculpa por la declaración que puse en Twitter de que quién hace un tequila rosa, pero es la verdad. Nunca había visto un tequila rosa ni me imaginé que era un tequila. Quiero que quede claro que no estoy hablando mal de la calidad del tequila”, finalizó el cantante.