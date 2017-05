Snoop Dogg se revela como el mayor fan de Jenni Rivera

Al margen del duro golpe emocional que recibieron hace casi cinco años al confirmarse públicamente que la cantante Jenni Rivera había fallecido en un trágico accidente aéreo, los fans más leales de la malograda estrella podrán al menos sentirse orgullosos del papel tan significativo que ha venido jugando la intérprete a la hora de llevar la música tradicional mexicana más allá de sus fronteras.

Tanto es así, que si hace escasas semanas la cantante española Natalia Jiménez lanzaba un nuevo disco, llamado ‘Homenaje a la Gran Señora’, en el que solo tenían cabida versiones de algunos de los temas más recordados de la Diva de la Banda, ahora los seguidores de Jenni podrán felicitarse también al conocer que incluso el mítico rapero estadounidense Snoop Dogg ha querido exhibir abiertamente su afición por la música de la carismática vocalista.

Para ello, el polifacético artista no ha dudado en publicar un vídeo en Instagram que le retrata fumando mientras canturrea en un rudimentario castellano los versos de ‘Envuélvete’, una canción llena de sentimiento que, además de servirle para reivindicar ante sus propios fans la calidad artística de la intérprete, también le ayudó de alguna forma a expresar una nota de melancolía a la que quizá también contribuyó el desapacible tiempo que hacía ese día en Atlanta.

“Jenny”, se limitó a escribir en la descripción de la sorprendente grabación junto a dos emoticonos que ilustraban a la perfección la profunda admiración que siente por Jenni, una rosa y una figura que aparece orando.

El artista californiano ha sido el último en demostrar que el legado de Jenni Rivera sigue vivo hasta en los lugares más insospechados, aunque si de verdad alguien tiene presente a la malograda artista en su día a día esa es su hija Chiquis, quien al igual que su amiga Shaila Dúrcal con la fallecida Rocío Dúrcal, ha emprendido una prometedora carrera artística que toma prestada la herencia musical dejada por su famosa madre.

“Comparto esto con ustedes, no por presumir, sino porque me da tanta alegría saber que aunque todavía no llego a donde quiero llegar, ni vocalmente, ni en mi carrera…hay la llevamos, poco a poco! He recibido muchas críticas hacia mi persona y como cantante, pero gracias a Dios no me echado atrás… Mil gracias a toda la gente que tomó el tiempo de estar con nosotros en los festivales de ayer.

Siempre dare lo mejor de mí.. Tengo una responsabilidad muy grande: tengo que representar a una mujer mega chingona! Nos dejó un legado muy grande y se chingo muchos años como para que yo, la mayor, no tome esto en serio”, se sinceraba Chiquis ayer martes en su Instagram tras su paso triunfal por varios escenarios de su país.