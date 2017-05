Sophie Turner niega haber utilizado una expresión racista

La actriz Sophie Turner había conseguido sobrevivir bastante tiempo en la industria del entretenimiento sin que se cruzara alguna polémica en su camino, hasta ahora.

La joven británica de 21 años, conocida por su papel de Sansa Stark en la serie ‘Juego de tronos’, se despertó este martes con la noticia de que un antiguo vídeo suyo se había vuelto viral porque en él utilizaba supuestamente la expresión racista ‘ni*ga’, empleada de forma peyorativa contra el colectivo afroamericano.

La polémica grabación fue difundida por una cuenta de Twitter que comparte regularmente información sobre la popular ficción televisiva, tras recuperar el clip que había sido compartido hace tiempo en la sección de ‘Stories’ de la red social Instagram.

En él aparecen tanto la actriz como su actual pareja, el cantante Joe Jonas, acompañados de varios amigos en lo que parece ser un gimnasio, y en un momento dado Sophie mira a la cámara para preguntar ‘¿qué pasa?’ antes de añadir una palabra malsonante que es censurada por un pitido.

Los responsables de la publicación del vídeo aseguraron en el mensaje que lo acompañaba que la artista empleaba el término racista mencionado anteriormente, lo que rápidamente generó un aluvión de críticas en su contra demandando una disculpa pública y, en los casos más extremos, que no volviera a ofrecérsele ningún papel en la meca del cine al suponer un mal ejemplo para el público joven que conforma gran parte de la audiencia de la franquicia ‘X-Men’, en la que Sophie da vida a una joven Jean Grey.

Ahora Sophie se ha apresurado a salir al paso de la polémica para aclarar que la grosería que realmente dice en el vídeo es la expresión ‘motherf*ckers’, que podría traducirse libremente como ‘cabr*nes’.

“Utilicé las palabra ‘cabr*nes’ en un vídeo reciente publicado en Instagram y no el término racista que se ha sugerido. Me molesta que alguien pueda pensar que sí lo dije y quiero aclarar que nunca se me ocurriría utilizar una palabra tan horrible”, apuntó la actriz en un comunicado público.