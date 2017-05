Katy Perry protagoniza su largo conflicto con Taylor Swift

La cantante de 'Chained to the Rhythm' ha asegurado que su nuevo álbum no será una respuesta al tema 'Bad Blood' de su archienemiga, pero no se ha resistido alguna que otra indirecta y advertencia

Cualquier buen enfrentamiento que se precie en la industria de la música necesita ser alimentado periódicamente con nuevas canciones y vídeos que incluyan ataques más o menos velados y añadan leña al fuego. Pues bien, parece que se avecina una nueva entrega de la eterna batalla entre Katy Perry y Taylor Swift después de que la cantante de ‘California Gurls’ se haya pronunciado en una nueva entrevista sobre el tema que le dedicó la de Nashville en su momento, ‘Bad Blood’ -que se traduce como ‘Mala sangre’-, para asegurar que no se rebajará a su altura respondiéndola con otro sencillo en su nuevo álbum.

“Para empezar no debería ni contestar a la pregunta de si [‘Bad Blood’] es sobre mí. Creo que mi nuevo álbum es un disco lleno de poder. No hay ninguna referencia a cualquier otra persona”, atajó en un primer momento Katy en conversación con Entertainment Weekly.

Sin embargo, la extrovertida estrella no paró ahí y finalmente se decidió a lanzar una serie de pullas a todas aquellas artistas que con su actitud fomentan los tópicos sobre la rivalidad y los celos entre féminas que siguen instalados en el imaginario colectivo, haciendo hincapié -eso sí- en que no iban dirigidas a nadie en concreto.

“Pero te voy a decir una cosa: no confundas la amabilidad con la debilidad, y no vayas a por mí. Cualquier persona, cualquiera, cualquiera. Y esto no va dirigido a nadie en concreto, así que no me cites como que lo es, porque no es así. Esa no es la cuestión. Sinceramente, cuando las mujeres decidan unirse y trabajar juntas, este mundo será un lugar mejor. Punto final de la historia”, aseguró Katy, antes de añadir una última reflexión que parecía ir dirigida directamente a Taylor dando a entender que, ni perdona, ni olvida.

“Pero déjame decir algo más: todo tiene una reacción o consecuencia, así que no te olvides de eso, vale, cariño”, aseguró entre risas.

De cara a su nuevo trabajo -todavía sin título-, Katy no quiere que la controversia de su enemistad con Taylor robe protagonismo a la combinación de temas políticos e introspectivos que aparecerán en su próximo álbum.

“¡Este disco no va sobre nadie! ¡Ni siquiera es sobre mí! Es sobre todo lo que veo y asimilo. Creo que tiene el poder para sanar, y hay mucha vulnerabilidad en él. Si la gente quiere conectarse, sanarse, sentirse vulnerable y sentirse más poderosa, que Dios los bendiga, aquí lo tienen”, concluyó con su peculiar manera de resolver las dudas al respecto.