Lena Dunham pasó cuatro días ingresada en el hospital

La actriz y guionista Lena Dunham no ha dudado en ofrecer finalmente su propio testimonio sobre una de las noticias más desafortunadas que dejó la gala de la moda que se celebró el lunes de la semana pasada en el Museo Metropolitano de Nueva York: su precipitada salida del evento y su inmediato ingreso en un hospital a causa de las complicaciones derivadas de la endometriosis que le fue diagnosticada hace años.

A través de su ya famoso boletín Lenny Letter, en el que suele reflexionar sobre temas de índole política y social, la artista no ha dudado en hablar abiertamente sobre la “surrealista” experiencia que vivió al tener que cambiar radicalmente de entorno en cuestión de minutos, además de proporcionar a sus lectores información adicional sobre su estado de salud.

“Llevaba un vestido amplio y llamativo como si fuera una especie de Escarlata O’Hara que lucha contra la endometriosis. Y de repente, pasé de estar en una habitación llena de supermodelos y obras de arte que se pueden llevar encima a un hospital en el que tuve que quedarme cuatro días”, reza el primer párrafo del extenso artículo que ha compartido en su espacio personal.

La creadora de la serie ‘Girls’ ha tratado de restar importancia a los síntomas y problemas que se desprenden de su condición -la endometriosis implica que el tejido de la cara interna del útero no se encuentra en su posición normal, con las complicaciones que ello conlleva- para en su lugar reivindicar la necesidad de que en Estados Unidos exista una cobertura sanitaria universal que permita a todos los ciudadanos disfrutar de una vida plena y digna.

“Esté cubierta por el seguro de mis padres, o por un plan estudiantil, o por la mutua del sindicato de guionistas de Estados Unidos (muchas gracias, sois la bomba), un buen servicio sanitario me ha servido para conquistar tanto la enfermedad física como la mental, para seguir trabajando y expresándome tal como soy: en definitiva, para disfrutar de la vida incluso en aquellos momentos de adversidad.

Me siento jodi**mente afortunada”, asegura en su combativo escrito, que coincide en el tiempo con la derogación de la generosa ley sanitaria de Obama en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Hace escasamente un mes, Lena pasó por el quirófano una vez más para tratar de librarse de una vez por todas de la endometriosis, un intento infructuoso a tenor de lo ocurrido la semana pasada en el Museo Metropolitano y a pesar de que, en su momento, la artista anunciaba con entusiasmo a sus seguidores que el procedimiento había salido a la perfección.

“Mi operación ha ido fenomenal y sin compliaciones. Cuando me desperté todavía con el algodón en la boca, mi doctor me dijo que ya no quedaba nada de la endometriosis dentro de mí. Entre las operaciones y el tratamiento de hormonas, me había librado finalmente de la enfermedad”, escribía en el mismo blog.

