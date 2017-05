Chris Brown acusa a los abogados de Karrueche Tran

El cantante Chris Brown no lo ha dudado un segundo antes de hacer uso de las redes sociales para defenderse personalmente del último escándalo en el que se ha visto inmerso, que salió a la luz a principios de esta semana con la noticia de que su exnovia Karrueche Tran había accedido a testificar ante un tribunal para ofrecer su testimonio sobre los supuestos malos tratos que habría sufrido a manos del intérprete durante su relación, así como sobre las amenazas de muerte que le habría dirigido.

En respuesta, el también exnovio de Rihanna, quien ya fue declarado culpable en 2009 de haber propinado una brutal paliza a la de Barbados, ha hecho precisamente referencia a su oscuro pasado en la esfera virtual para contrarrestar unas acusaciones que, además de tachar de infundadas, atribuye a una retorcida estrategia de desprestigio orquestada por los abogados de Karrueche para lucrarse a su costa.

“De verdad que estos adultos me ponen enfermo. Ahora leo que sus abogados están haciendo todo lo que pueden… ¿Para qué? Nadie ha podido demostrar nada y aún así están llegando a unos límites indecentes. De hecho, creo que debería referirme a ellos como los verdaderos acosadores. Y lo que me parece más jod*** de todo, es que están jugando con mi pasado para argumentar que yo la he pegado [a Karrueche]”, aseguró a través de Instagram.

Quizá en un intento de mostrarse benevolente con Karrueche para dulcificar su imagen y evitar males mayores, el rapero ha preferido no reprender personalmente a la maniquí por su decisión de implicarse activamente en el proceso judicial y, de hecho, ha dejado entrever que podría haberse dejado manipular por sus representantes legales a cambio de publicidad gratuita.

“Venga ya, están reabriendo viejas heridas para presentar a Kae como si fuera una víctima, lo que me parece cruel y rastrero. Pero lo más triste de todo es que todo el mundo la cree. Me dicen que la deje en paz para provocarme y poder tener así algo de lo que hablar. Daos cuenta de que siempre que me difaman, es porque necesitan promocionar algo. A nadie le importa lo que me pase a mí”, denunció en la misma publicación.

Las únicas críticas que se ha llevado directamente Karrueche durante el largo alegato presentado por el artista llegaron justo al final de su texto, cuando decidió tirar de sarcasmo para ofrecer una imagen de su expareja nada halagadora.

“No quiero tener nada que ver con ella… ¿De verdad tendría sentido que me dedicara a perseguir a una persona que lo único que ha querido hacer es destruirme? Ella no necesita una orden de alejamiento de mí, más bien soy yo el que necesita una para tenerla lejos de mí”, se quejó ante los internautas.