Revelan que Ricky Martin a interpretando al amante de Versace

Se han revelado en redes sociales las primeras imágenes del capítulo “Versace”, en la serie “American Crimen Story”, proyecto en el que Ricky Martin interpretará al amante de Gianni, Antonio D’Amico.

En las fotografías difundidas por Daily Mail, Ricky Martin y Edgar Ramírez, quien dará vida a Gianni Versace, aparecen tomados del brazo y en otra se dan un romántico beso.

‘Versace: American Crime Story’ se trasmitirá previsiblemente en 2018 y se basará en la novela de Maureen Orth ‘Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History’, que cuenta el asesinato de Versace en 1997 y la persecución para capturar a Cunahan, quien se suicidó ocho días después de su última matanza.

En esta tercera temporada de la serie criminal, Penélope Cruz le dará vida a Donatella Versace, y Darren Criss al asesino Cunahan.