¿Angelique Boyer ya planea tener hijos con Sebastián Rulli?

Angelique Boyer sigue disfrutando de su romance de casi tres años con Sebastián Rulli, escenario en el cual la famosa pareja ya podría estar pensando en tener un hijo.

Durante su paso por una alfombra roja en México, fue la actriz quien respondió a los medios de comunicación si tanto ella como Rulli desean ser padres próximamente.

“Es algo muy pronto para mí, la verdad es que estoy muy consciente de la responsabilidad que este tener hijos, y no me llama la atención, tengo 28 años, entonces quiero disfrutar la etapa de ser mamá cuando me toque, ahorita es muy pronto”, confesó Boyer.