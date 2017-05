Sandra Echeverría se roba el corazón de dos integrantes del grupo CNCO

La actriz Sandra Echeverría cautivó con su belleza a dos de los integrantes del grupo CNCO, quienes no dudaron en desvivirse en halagos hacia la actriz y cantante mexicana durante su encuentro en el programa “Don Francisco Te Invita”.

En un video difundido por el programa de televisión, los jóvenes cantantes Erick Brian Colón y Richard Camacho, no dudaron en revelar que pelearían por el corazón de la actriz.

“Cuando vi a Sandra me emocioné muchísimo, yo desde pequeño con Richard veía, no juntos, separados, veíamos la misma novela, a mí en lo personal me encanta su trabajo, cómo actúa, y me dio mucha emoción verla”, dijo Erick.

Pero Richard agregó: “yo antes decía que yo me iba a casar con ella”, a lo que Erick respondió: “estamos luchando aquí a ver con cuál de los dos (se queda)”.

Al tenerla cerca, Richard dijo “bellísima”, mientras que Erick comentó: “se ve más hermosa en persona”, a lo que Sandra respondió: “qué se toman muchachos, muchas gracias”.

¡Awwww el momento tierno de la noche! Erick y Richard de @CNCOmusic no pudieron ocultar su admiración por el trabajo de @sandraecheverr pic.twitter.com/bWPJSkV40s — DonFranciscoTeInvita (@DonFTeInvita) May 8, 2017

Después de los piropos expresados a Sandra, ahora nos preguntamos qué pensará su esposo, el cantante Leonardo de Lozanne, sobre sus colegas del grupo CNCO.