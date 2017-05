Zara Larsson se retracta de sus críticas hacia la serie ‘Por 13 razones’

La popular cantante Zara Larsson no dudó en adentrarse hace unos días en el arduo debate que ha generado la popular serie de Netflix ‘Por 13 Razones’ -un drama producido por la intérprete Selena Gomez que aborda un tema tan complejo como el del suicidio adolescente- para reconocer sin ambages que le había resultado algo decepcionante, una opinión que no pareció gustar demasiado a aquellos que defienden la producción como un método efectivo para dar mayor visibilidad a un problema cada vez mayor en la sociedad.

Ya sea en un alarde de sinceridad o como recurso para no ser acusada de insensible ante un asunto tan grave como el del acoso escolar -aunque bien es cierto que psicólogos y educadores también han criticado la serie por la supuesta ligereza con la que trata este fenómeno-, la estrella del pop ha querido ahora desdecirse del escueto mensaje que publicó en su Twitter, que simplemente evaluaba la serie con un ‘Meh’, para reconocer abiertamente que al menos ‘Por 13 Razones’ ha servido para estimular el intercambio de reflexiones sobre tan preocupante cuestión.

“Compartí mi opinión sobre ello en Twitter. No había visto la serie completa cuando dije eso. Es un tema muy delicado. Creo que es muy importante, creo que todos deberíamos hablar más sobre la salud mental”, se explicó la intérprete sueca de 19 años en la alfombra roja de los MTV & TV Movie Awards.

Este mismo domingo, la propia Selena Gomez hacía muy felices a sus seguidores anunciando en sus redes sociales que la serie había sido renovada para una segunda temporada con un escueto pero significativo comentario: “Su historia todavía no ha acabado. La segunda Temporada de #Por 13 Razones está por llegar”.

Por el momento no se conocen demasiados detalles sobre la nueva tanda de capítulos que prepara Netflix para dar continuidad a la trama, más allá de que serán 13 los episodios que compondrán la próxima temporada y de que, aunque parecía que las dudas sobre la muerte del personaje de Hanna Baker estaban despejadas, el guion incorporará nuevos elementos que añadirán una dosis adicional de misterio y de suspense a la trama.

“Una de las cosas fundamentales en nuestra serie es cómo nos movemos del pasado al presente. La historia de Hannah todavía no ha terminado. Es una parte integral de cualquiera que sea el siguiente capítulo de la historia, y sigue siendo el centro de todo ello”, confesaba el guionista de la serie, Brian Yorkey, hace unos días al portal de noticias The Hollywood Reporter, confirmando además el regreso de Katherine Langford -actriz que interpreta a Hanna- en una temporada cuya fecha de estreno todavía no ha sido desvelada.