La fama de Joe Jonas hace ‘más fácil’ su relación con Sophie Turner

A diferencia de otras estrellas que tratan de proyectar una imagen de normalidad afirmando que pueden enamorarse de personas que no sean tan famosas, guapas o ricas como ellas, la actriz de ‘Juego de Tronos’ Sophie Turner nunca ha tenido ningún reparo en reconocer que busca a sus parejas en el seno del mundo del espectáculo con el objetivo de encontrar a alguien con el que se pueda sentir identificada.

Fiel a sus palabras, la intérprete encargada de dar vida a la pelirroja Sansa Stark comenzó hace varios meses una relación sentimental con el cantante Joe Jonas tras romper con el guitarrista de The Vamps, James McVey, ya que en el antiguo líder de los Jonas Brothers ha hallado todo lo que necesitaba en un chico: alguien capaz de comprender su apretada agenda y prolongadas ausencias, con la ventaja extra de que él ha experimentado en primera persona las presiones de crecer frente a las cámaras.

“Me parece más fácil salir con alguien que entienda esta industria y que forme parte de este mundo. Siempre te estás dando cuenta de que no te vas a ver con tu pareja y no te sientes como un idiota cuando le tienes que decir: ‘Mi publicista me ha dicho que no puedo hacer esto…'”, se sincera la artista británica en conversación con la revista InStyle, en la misma línea en que lo hacía hace un año cuando explicaba las ventajas de salir con James.

A la hora de escoger a sus amigos, la joven de 21 años también parece optar por personas que conozcan tan bien como ella los entresijos de una vida expuesta a la atención mediática, como por ejemplo su hermana en la ficción, Maisie Williams. Aunque hace varias temporadas que los caminos de sus respectivos personajes no se cruzan en la serie, a día de hoy Sophie y Maisie conservan la bonita amistad que forjaron cuando, siendo aún muy jóvenes, se dieron a conocer a un mismo tiempo como las dos hijas Stark.

“Ha sido una experiencia maravillosa y dura. Tener a alguien que entiende por lo que estás pasando, que tiene tu misma edad y que proviene del mismo entorno que tú es poco común. Nosotras hemos tenido los mismos problemas a la hora de lidiar con nuestra imagen, la pubertad y crecer en el ojo público. Pero ella ha sido mi gran apoyo en todo momento y creo que yo también le he dado fuerzas a ella”, asevera en la misma entrevista.