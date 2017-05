Eugenio Derbez desea regresar a la comedia musical

México, 6 May (Notimex).- Pocos conocen la faceta de Eugenio Derbez en el baile y aunque fue breve, el productor y actor mexicano dijo que no pierde de vista el poder volver a hacer comedia musical.

“Yo empecé como bailarín de comedia musical en el Teatro de los Insurgentes y en el Aldama. Me gustaría regresar porque la gente no sabe que bailo, pero me gustaría que fuera un proyecto adecuado”, indicó Derbez en entrevista con Notimex.

Y es que para su actuación al lado de Salma Hayek en “Cómo ser un latin lover”, película que se estrenó ayer en cerca de tres mil pantallas de México, el también guionista tuvo que retomar sus clases de baile.

“Para la salsa no era tan bueno y sabía que Salma (Hayek) sí, entonces fui a tomar clases, o bueno, en realidad me dieron clases de baile en casa. Ella es muy buena y dije no voy a hacer el ridículo”, expresó con singular alegría.

Derbez y Hayek están de visita en México para promocionar “Cómo ser un latin lover”, que bajo la dirección de Ken Marino cuenta la historia de “Máximo”, un gigoló especializado en la seducción de mujeres mayores y millonarias que se casa con una mujer que luego de 25 años de mantenerlo, lo abandona.

Sin lugar dónde vivir decide buscar a su hermana “Sara”, a quien no ve desde varios años atrás. Mudarse con ella y su hijo “Hugo” despierta en él la parte de humanidad que perdió en su infancia a consecuencia de un trauma generado por su propio padre.

Las expectativas para esta cinta son muy altas por parte de su distribuidora en México que es Videocine, toda vez que en su estreno el fin de semana pasado consiguió la segunda posición en la taquilla estadunidense.