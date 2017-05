¿Marlene Favela fumó marihuana?… La actriz responde

Hace unas semanas se dieron a conocer algunas imágenes donde puede verse a la actriz Marlene Favela en tremenda fiesta en su departamento con algunos amigos, de los cuales se dice estuvieron tomando y fumando marihuana hasta altas horas de la madrugada.

Al ser cuestionada por este video, la actriz mexicana comentó: “lo principal es que soy feliz con quien soy, eso es lo más importante. Siempre lo he dicho, si te dedicas a este medio estas expuesto a que se digan cosas buenas y cosas malas de ti, unas verdad y otras mentiras y pues hay que aprender a lidiar con eso”.

“Antes como que me enojaba, al principio de mi carrera decía ‘¡Ay, pero por qué si no es cierto!”, ahora la verdad es que ya me río y digo, bueno, al final la gente que me conoce sabe perfecto quien soy, la gente que ha trabajado conmigo sabe perfecto quien soy, no tengo que ir diciendo esto es verdad y esto es mentira. Pues no se dijo de mí, si leíste no se dijo que yo lo había hecho entonces no tengo nada que opinar al respecto”, explicó Marlene.