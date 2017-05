Julian Figueroa, el hijo de Joan Sebastian…. Ya es padre

El dos de mayo de 2017 el día más feliz de mi vida ! no solo cumplí 22 años , también tuve el priviliegion y la gran responsabilidad de conocer y ser padre de José Julian Figueroa Garza …. José julian contigo conocí el amor a primera vista y es un privilegio ser tu acompañante en este camino donde los dos vamos a aprender a ser hombres siempre manteniendo viva la magia en nuestro corazón ( al niño ) @imetunon te amo princesa gracias por el mejor regalo de cumpleaños de la historia 👶

