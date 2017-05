Salma Hayek sale en defensa de su “amigo” Luis Miguel

Salma Hayek no dudo en defender a su “amigo” Luis Miguel, tras darse a conocer que el cantante se presentó ayer ante una corte en Los Ángeles, California y posteriormente firmó un bono para obtener su libertad, al ser acusado por su ex mánager, William Brockhause, de no haberle pagado el 10% de sus ganancias como artista durante el tiempo que lo representó.

“Luis Miguel es mi amigo, de toda la vida” dijo en primera instancia la actriz mexicana durante la conferencia de prensa de la película ‘How to be a Latin Lover’, en la que comparte créditos con el actor Eugenio Derbez.

Posteriormente explicó: “creo que está pasando por un momento interesante y raro porque a veces tenemos unas vidas muy raras. Y fíjate que cuando tienes tanto alboroto en tu vida a veces no estás en control de ciertos detalles que te manejan ciertas personas.

Y no sabes cuántas veces, me ha pasado, te vienes a dar cuenta cuando ya estás súper metida en el súper lío porque la otra cosa que pasa es que si meten la pata no te dicen, tratan de arreglarlo solos.

Entonces yo creo que la situación de Luis Miguel, por lo que veo, es un poco eso ¿me entiendes?; que las cosas se salieron de lugar sin él estar completamente al tanto de lo que estaba pasando y que al momento de que él está al tanto entonces él da la cara, se presenta”.

De igual forma, Salma recalcó ser de las pocas personas afortunadas que conoce de maravilla al intérprete conocido como “El Sol”.

“Lo que yo te puedo decir de Luis Miguel, que lo conozco muy muy bien y quizás soy una de las personas que mejor lo conoce… es que es una muy buena persona. (…) Nadie habla de él como una buena persona, con un gran corazón. Y yo siento que es una persona honorable. Todos nos metemos en problemas. Ojalá que estos problemas les recuerden que es un ser humano. Qué bueno que yo tengo la oportunidad de testificar que como ser humano, porque sé que se le conoce quizá no mucho en este aspecto, es un gran ser humano”, expresó.

Finalmente, cuándo se le cuestionó de qué forma apoyaba al cantante, Hayek comentó: “Lo que es importante es siempre estar”.