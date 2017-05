Marjorie de Sousa: “no soy ninguna mantenida”

Marjorie de Sousa concedió una entrevista a Armando Correa, editor en Jefe de la revista People en Español, donde dio su versión sobre su separación con Julián Gil y afirmó que las puertas de su casa siempre estarán abiertas para que el actor pueda ver a su hijo.

Al cuestionarla sobre si alguna vez pensó que esta historia de amor con Gil se acabaría nuevamente, la venezolana confesó: “honestamente no, le aposté en esta segunda oportunidad a estar con él, y honestamente me entregué, tengo que confesar como cualquier mujer que cuando te dicen ‘estás embarazada’ entras en pánico, porque es una gran responsabilidad, y muchas veces se lo dije, le dije ‘tengo mucho miedo de fracasar, de que fracasemos sobre todo como pareja, porque creo que es una gran responsabilidad traer un hijo al mundo”.

De Sousa confirmó que Gil no ve a su hijo desde el pasado 27 de marzo, y ante los rumores de que ella no permite que su hijo se encuentre con el actor, explicó: “jamás haría eso (…); no me arrepiento de nada, y yo creo esa es una de las cosas que jamás le quitaría a mi hijo, creo que un hijo necesita de la parte del papá y de la mamá, creo que necesitan ese apapacho, el crecer con los dos, jamás le cerré la puerta a Julián, hay testigos (…). Las puertas de la casa siempre están abiertas para que venga a ver a Matías, incluso cuando se ha ido de viaje que ha llamado por teléfono, por FaceTime, y siempre se lo pongo, o sea, nunca le he dicho que no”.

Armando expuso que a pesar de la separación entre Marjorie y Julián, el actor mantenía su postura de no presentar a su hijo ante los medios o en redes sociales, por lo que seguían los planes de la portada que en unos meses lanzaría el mencionado medio, sin embargo, hace tan sólo unos días el actor reveló el rostro de su tercer hijo en su cuenta de Instagram.

Mi querido hijo ….!!! Mati ❤️ Crecerás hasta el punto en que ya no podré tenerte en mis brazos, pero siempre habrá espacio para ti en mi corazón. Hoy y siempre tu papi A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Apr 28, 2017 at 2:21am PDT

La actriz venezolana explicó que para su viaje a Estados Unidos, el cual fue por motivos de trabajo, dejó a su hijo con su mamá, a quién considera su gran apoyo y quien reitera va estar al cuidado de su bebé, y explicó que por cuestiones de viajes laborales de su ex pareja, no han podido coincidir para firmar los documentos que permitan al menor viajar con alguno de ellos.

“Matías no pudo viajar a hacer esta portada conmigo porque en ese momento no pudimos sacarle sus papeles, es un proceso de pasaporte, y luego de su trámite americano”, exponiendo que Marjorie es venezolana pero con residencia en Estados Unidos, mientras que Julián tiene la nacionalidad americana.

Finalmente, Marjorie manifestó que ni su familia, ni ella necesitan del dinero de Julián, recalcó “no soy ninguna mantenida”, explicando que desde los 19 años se mantiene sola. Asimismo, mencionó que desde la última vez que Julián vio a Matías fue cuando decidió que debía llegar a un acuerdo legal con su expareja por el bienestar de su hijo.