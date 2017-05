Abogado de Luis Miguel ya negocia deuda con Alejandro Fernández

Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, reveló durante una entrevista telefónica con la periodista Maxine Woodside que ahora será el encargado de llevar todos los casos legales del cantante, por lo cual, ya se encuentra en pláticas con los abogados de Alejandro Fernández para llegar a un acuerdo por la deuda que adquirió “El Sol” por la cancelación del show que haría en conjunto con “El Potrillo”.

“Vamos a tratar de ayudarle en todas las cuestiones con los especialistas obviamente, vamos a ayudarle a que todo esté en orden”, dijo Heredia quien al ser cuestionado sobre el caso de “El Potrillo comentó: “en todo, todo, hablé también con el abogado de él (Fernández), tratando que es muy buen abogado, son muy buenos abogados, y pues vamos a ver cómo podemos negociar esto”.

Heredia confesó que fue el pasado fin de semana cuando se enteró de todos los problemas legales que tiene el intérprete de “La Incondicional” en su contra, momento en el que pudo constatar que el propio Luis Miguel desconocía de los procesos que existen en su contra.

“El domingo por la noche, platicamos el abogado Ruiz de Medillan, quien es a quien nosotros contratamos, y un servidor con Luis Miguel, del asunto realmente Luis Miguel no tenía un conocimiento real de qué estaba pasando, porque no tiene abogado, porque lo abandonaron los abogados, los cuales yo no conozco”, explicó.

“Ya se había perdido el juicio de una persona, que es Brockhaus, y se tiene que pagar 1 millón 49 mil dólares, algo así, que ya es una sentencia que causó estado, quiere decir, es un juicio final, más aproximadamente 100 mil dólares de gastos y honorarios, etcétera, piense usted que es 1 millón 150 mil dólares, este es realmente lo que se va a pagar”, reveló el abogado.

Al respecto de la reacción del cantante tras conocer su situación jurídica, Rafael Heredia relató que Luis Miguel dijo: “no, yo me quiero presentar, cómo le hacemos”, por ello acudieron el martes ante unos U.S. Marshals, quienes tenían la orden de una juez para llevarlo ante ella.

Heredia subrayó que Luis Miguel no cometió ningún delito, simplemente perdió un juicio civil, desconoce si William Brockhaus o Luis Miguel tenían la razón, lo único que sabe es que al intérprete lo defendieron mal.

El abogado del cantante recalcó que tienen una nueva cita ante la juez Virginia Philips el próximo 11 de mayo, persona ante la que no se había presentado LuisMi, y misma que le fijó una fianza de un millón de dólares, por una firma, “quiere decir, no que depositamos un millón de dólares, sino que el firmo de acuerdo a un bono, para comprometerse a presentarse ante la juez el día antes mencionado.

Finalmente, Heredia afirmó que ya se encuentra en pláticas con el abogado del ex mánager del cantante para ver de qué forma llegan a un acuerdo y poder liquidar la deuda que contrajo Luis Miguel con su cliente.