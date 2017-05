Kardashian dice que Kanye West no está preparado para asistir a eventos

Más allá de lo inmaculado y acertado del atuendo que lució a su paso por la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York, la omnipresente Kim Kardashian acaparó todas las miradas y comentarios de los periodistas acreditados en la gala de la moda de Anna Wintour por el hecho de que, por primera vez desde el inicio de su romance, en esta ocasión acudía al evento sin su polémico marido, el rapero Kanye West, cogiéndole de la mano.

Aunque ya se había confirmado con varios días de antelación que el intérprete no asistiría a una cita de la que, sobre todo en los últimos tiempos, se había convertido en uno de sus mayores reclamos, la estrella televisiva no pudo librarse de tener que justificar la ausencia de su pareja ante unos reporteros que, más que interesarse por su paradero, parecían estar más preocupados ante su salud o incluso su estado anímico.

“Está en casa, ha decidido tomarse unos días libres y los está disfrutando mucho”, explicó a la revista Vogue, ya en el interior del museo, tratando de restar importancia a los rumores que han venido circulando al respecto desde que, hace unos meses, Kanye fuera ingresado en el hospital con un cuadro de agotamiento y ansiedad que le mantuvo alejado de la vida pública hasta hace relativamente poco.

Aunque la hija de Kris Jenner haya querido zanjar el asunto haciendo referencia a algo tan cotidiano y comprensible como la necesidad que tendría Kanye de disfrutar un poco de su vida doméstica, lo cierto es que en los medios de comunicación estadounidenses todavía colea la teoría de que el artista tendría miedo a sobreexponerse ante las cámaras por la presión y el exceso de “estrés” que se derivaría de la importancia capital que parece otorgar a su proyección pública.

“Kanye no tiene ningún problema con la Met Gala, simplemente no quiere someterse a todo ese estrés y presión que se derivan de una alfombra roja tan multitudinaria. Todavía no se encuentra recuperado del todo como para hacer este tipo de apariciones. No está preparado para volver a recibir ese tipo de escrutinio. Está muy bien, los dos están en un momento genial, y precisamente por eso es consciente de que tiene que descansar más y mantener bajos sus niveles de estrés”, aseguraba una fuente a la revista People.