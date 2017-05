Ivanka Trump juega 20 minutos al día con su hijo pequeño

Aunque a la agenda diaria de Ivanka Trump le faltan horas para cumplir con todos sus compromisos profesionales y de representación desde que su padre, Donald Trump, iniciara su exitosa carrera hacia la Casa Blanca, pese a que ella como tal no ocupe cargo orgánico alguno, la guapa empresaria siempre encuentra tiempo para dedicarlo exclusivamente a su marido Jared Kushner y a los tres hijos que tienen en común: Arabella (6), Joseph (3) y Theodore (1).

La hija de Trump se exige a sí misma planear con antelación citas individualizadas con cada uno de sus retoños como si de reuniones con altos ejecutivos se tratase, para prestar a cada uno la atención que se merece.

“Pongo mucho esfuerzo en pensar ideas para crear momentos inolvidables con cada uno de ellos. Ahora mismo, juego a los cochecitos con Joseph en el suelo durante veinte minutos cada día. A Arabella le gustan mucho los libros, así que me apunto que debo leerle por lo menos dos al día y organizo citas con ella en la biblioteca.

Con Theodore, me comprometo a darle dos o tres biberones cada día y acunarlo para que se duerma por la noche”, escribe Ivanka en su nuevo libro ‘Women Who Work: Rewriting the Rules for Success’, que sale a la venta este martes.

A su vez, y siendo un matrimonio tan ocupado, Ivanka también planifica las citas románticas que tiene cada dos semanas con su esposo, consejero también del presidente de Estados Unidos, para mantener viva así la llama del amor después de más de diez años como pareja.

En su segunda aventura como escritora -publicó su primer libro en 2009-, la exmodelo ofrece varios consejos para todas aquellas mujeres que, como ella, se ven obligadas a encontrar el equilibrio entre la vida familiar y su faceta profesional. Entre ellos, Ivanka recomienda aprovechar los días de más calma para planear por adelantado cómo y cuándo verá a sus seres queridos en sus épocas más ocupada.

“Sé que suena demasiado planeado, pero comprometerme a cumplir con estos objetivos en mi relación con cada miembro de mi familia, cuando no hay otros asuntos que requieran de mi atención, me permite organizar otros momentos del año más caóticos, en los que no puedo dedicar tanto tiempo a pensar, pero en los que quiero tener bien presente lo que es para mí mi mayor prioridad”, revela.