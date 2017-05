La bromista felicitación de Salma Hayek a su hermano Sami

Haciendo gala una vez más de su particular sentido del humor, la actriz Salma Hayek no ha dudado en dedicar a su hermano Sami una divertida pero algo gamberra felicitación de cumpleaños a través de Instagram, destacando en ella no solo la estrecha relación fraternal que entre ellos existe, sino también la necesidad que tendría el perro del diseñador, llamado Tito, de encontrar pronto una “novia” que le ayude a dar rienda suelta a sus instintos más primarios.

Y es que del amplio catálogo de fotos familiares que a buen seguro tenía a su disposición para escenificar lo intenso de su vínculo, la estrella mexicana ha escogido una que retrata a Sami junto a Valentina Paloma -hija de la intérprete y su marido François-Henri Pinault- mientras el citado animal trata de desahogarse aferrado a la pierna de su dueño.

“Feliz cumpleaños a mi hermano del alma. Ojalá este año le encuentres una novia a Tito”, reza la bromista descripción de una imagen que, la verdad sea dicha, no requiere demasiada información de contexto.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que Salma Hayek saca a relucir su lado más travieso en las redes sociales para provocar a su, por otro lado, adorado hermano pequeño, ya que a principios del pasado mes de abril ambos iniciaron una especie de guerra virtual para burlarse el uno del otro y recrear de alguna forma la inocente rivalidad que mantenían durante su infancia.

“Este es mi hermano Sami cuando va a un buffet”, escribía la actriz en su cuenta de Instagram junto al vídeo de un mono que no dudaba en recoger todos los plátanos y frutas que le lanzaban los visitantes de un zoo. A partir de ahí, dio comienzo un hilarante intercambio de comparaciones del que Salma no salió precisamente bien parada.

“Esta es mi hermana Salma después de un chupito y medio de mezcal. #Divirtiéndonos #Familia #El que se ríe se lleva”, le dirigió sin pudor alguno a la afamada estrella junto a una grabación que, en este caso, presentaba a un caniche sobreexcitado que se movía de forma espasmódica encima de una silla.