Luis Miguel paga fianza de 1mdd para recuperar su libertad

Luis Miguel pagó una fianza de un millón de dólares para obtener su libertad tras la orden de arresto por desacato a la juez que lo citó a comparecer por tercera ocasión el pasado 17 abril, debido a la acusación de su ex mánager, William Brockhaus, por incumplimiento de contrato y por la cual el juez determinó que debía pagarle un millón de dólares.

“Luis Miguel acudió a presentarse el día de hoy, no fue arrestado, y el señor Luis Miguel no había sido ayudado realmente, no tenía un abogado, no es que no quisiera venir, no sabía, por qué, porque no tenía abogado, lo abandonaron, entonces a partir de hoy, él decidió la noche de ayer, de antenoche, que él se quería presentar, y yo le recomendé que también era lo más importante que se presentara”, explicó a los medios en Los Ángeles, Rafael Heredia, abogado del cantante.

“Ya se presentó, le fijaron una fianza, tiene que firmar, lo citaron de nueva cuenta para el próximo jueves (11 de mayo) a las 9 de la mañana, y estamos tratando de terminar a través de un arreglo judicial este asunto”, agrego Heredia.

Durante la audiencia, la juez advirtió al cantante que le iba a conceder la libertad, pero que ni siquiera pensara en no volver a uno de sus citatorios, pues en ese mismo instante sería nuevamente arrestado y multado con otro millón de dólares.