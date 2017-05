Luis Coronel tiene problemas en aeropuerto de Estados Unidos

Luis Coronel tuvo que posponer su visita a México donde daría promoción a su nuevo sencillo titulado “Dime que se siente”, tras el problema que tuvo con su pasaporte en un aeropuerto de Estados Unidos.

El cantante de música regional mexicana explicó en enlace vía FaceTime para el programa Hoy que se encontraba en el aeropuerto listo para viajar a México cuando las autoridades se lo impidieron.

“Ya estaba en el aeropuerto, estaba pasando seguridad, simplemente tuve un problema con mi pasaporte, es que lo había reportado que estaba perdido y al llegar a mostrar mi pasaporte se me olvidó decir que ya lo había encontrado, y pues ya no, como que hicieron muchas preguntas, me mandaron para atrás, y no me dejaron pasar”, relató.