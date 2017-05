Sergio Mayer planea hacer “stand up comedy” biográfico

México, 1 May (Notimex).- El actor Sergio Mayer confesó que hace tiempo tomó cursos de “stand up comedy” con el experto Gon Curiel, por lo que no descarta incursionar en el género a través de una rutina biográfica.

“Espero en algún momento tener el tiempo para poder subirme al escenario”, expresó el integrante del desaparecido grupo Garibaldi.

El también cantante adelantó que tendría mucho que platicarle al público acerca de varias facetas en su vida.

“Desde que estuve en Garibaldi, en ‘Solo para Mujeres’, las novelas, mi matrimonio. En fin, todos tenemos algo de qué reírnos, pero cuando eres figura pública como que es más obvio y la gente conoce mucho más tus debilidades y fortalezas. Puede ser lo más fácil o lo más difícil pararte en un escenario y reírte de eso”, comentó.

Consideró que si la gente se interesa por conocer más acerca de su vida, podría ser que funcionara en esa faceta.

“Hay muchísimas cosas por decir, aunque otras no, porque siempre que la prensa viene a preguntarme algo, nunca me niego a responder. Entonces, así que digas cosas guardaditas, ¿cómo qué?”.

Mencionó que mientras formó parte del grupo Garibaldi, sus compañeros y él nunca firmaron un contrato de privacidad porque no tenían nada que esconder.

“Hoy en día no tengo que convencer a nadie porque nadie va a Viña del Mar y trae Gaviota de Plata haciendo ‘playback’, tampoco vas con el Rey de Marruecos, con la Orquesta Sinfónica, al Festival de Sevilla o a los palenques”, puntualizó Mayer.