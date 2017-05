Solange se aisló en su pueblo natal para componer su disco más aclamado

La hermana de Beyoncé se alejó de los estudios de grabación convencionales para encontrar la inspiración que necesitaba de cara al tipo de temas que quería abordar en su álbum 'A Seat at the Table'

La cantante Solange Knowles ha demostrado en infinidad de ocasiones que no se define únicamente por ser la hermana pequeña de la archiconocida estrella del pop Beyoncé, sino que también puede presumir de ser una de las artistas más respetadas de la escena musical alternativa gracias a discos tan originales y cuidados como ‘A Seat At The Table’ (2016), un álbum del que ahora ha querido revelar hasta qué punto se implicó emocionalmente en lo que al proceso creativo se refiere.

“Para hacer este disco, no dudé en trasladarme hasta el pueblo natal de mi abuela, Nueva Iberia, en Luisiana. Alquilé una casa y solo me llevé conmigo mi ordenador y a mi ingeniero de sonido, y a partir de ahí empecé a dejarme llevar. A pesar de que era un entorno muy inspirador, en términos de escritura, la verdad es que fue una aventura infernal.

Me llevó muchísimo tiempo y en ocasiones me resultaba abrumador. Llegué a perder la noción del tiempo y del espacio”, explica la artista de 30 años a la revista Nylon.

La carismática intérprete también reconoce que su talento innato para la música quizá no se habría llegado a materializar nunca si no se hubiera visto acompañada desde la infancia por una gran variedad de familiares y amigos, entre los que no podía faltar su famosa hermana mayor pero también la reputada rapera Missy Elliot, que le sirvieron de referente y que de alguna forma le ayudaron a exprimir al máximo su potencial artístico.

“Me siento afortunada y bendecida de haber crecido en una familia muy musical y de haber tenido acceso a mujeres tan especiales como Missy Elliot, a quienes he visto escribir y producir sus propias canciones con tan buenos resultados. Por eso siempre he querido involucrarme al máximo en cada aspecto del proceso, hacer de todo e incluso decirle a los productores: ‘No me gusta ese bajo, vamos a cambiarlo y a sacar nuevos acordes'”, apuntó en la misma conversación.