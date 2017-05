Ellen DeGeneres celebra el 20 aniversario de su salida del armario

El pasado viernes se cumplieron dos décadas desde que la popular humorista y presentadora Ellen DeGeneres abrió su corazón en la serie que protagonizaba en aquel momento, ‘Ellen’, confesando a todos los espectadores, y al mundo entero, la orientación sexual de su personaje y por ende la suya propia en un capítulo que ya forma parte de la cultura popular estadounidense.

Con motivo de tan señalada efeméride, la propia artista quiso celebrar en su programa vespertino ‘El show de Ellen DeGeneres’ las consecuencias que a largo plazo ha tenido para ella tan liberador acto con un monólogo en el que recordaba las circunstancias que la llevaron a hacer semejante ejercicio de honestidad, de que ya daba un avance a sus seguidores de Instagram el día anterior.

“Estáis aquí en un día muy especial. Hoy celebramos el 20 aniversario del episodio de mi sitcom en el que salía del armario. Fue lo más duro que he hecho en mi vida y no cambiaría ni un solo momento de ello porque me llevó exactamente adónde estoy hoy, en frente de todos vosotros. Soy Ellen y soy lesbiana. Hace veinte años dije eso, pero fue mucho más difícil decirlo por entonces”, ensayaba en un vídeo de Instagram, visiblemente emocionada e intentando contener las lágrimas.

El icónico episodio, titulado ‘El episodio del cachorro’, vio la luz el 30 de abril de 1997, y ahora la presentadora ha explicado con su habitual sentido del humor el título del mismo, además de hacer una sutil referencia a la caída en desgracia que sufrió en los años posteriores a la cancelación de la serie por el rechazo que todavía existía en ciertos sectores de la sociedad a que un homosexual fuese el eje central de una producción televisiva.

“Lo titulamos ‘El episodio del cachorro’ porque queríamos mantener el secreto hasta que fuese estrenado, y titularlo ‘Ellen tira su carrera a la basura’ parecía muy obvio. En realidad, la razón por la que lo llamamos así es porque cuando los guionistas le dijeron a los productores que querían que mi personaje saliese del armario, porque mi personaje necesitaba embarcarse en una relación después de cuatro años soltera, alguien en el estudio dijo: ‘Bueno, dadle un perrito. No va a salir del armario'”, ha relatado sobre la presión recibida por parte de los ejecutivos de la cadena.

El programa de Ellen emitido el pasado viernes contó con una serie de invitados que jugaron un importante papel en tan determinante época, entre ellos Laura Dern, quien interpretó a una lesbiana en el mismo episodio que Ellen destapaba su identidad sexual.

Susan, a quien daba vida Dern, era abiertamente lesbiana, y fue clave en la trama para que Ellen diese el paso de revelar la suya al público.

“Fue todo muy profundo y me siento muy afortunada de haber estado allí y haber sido testigo de ello” confesó la actriz de ‘Parque Jurásico’ en el programa.

Otra de las invitadas que no podía faltar en tan especial celebración fue la también icónica presentadora Oprah Winfrey, quien alabó la valentía de Ellen en aquel episodio.

“No habrías podido tocar los corazones de las personas y cambiar sus percepciones, así como marcar la diferencia en el mundo, si no hubieses tenido el coraje y valor para hacer eso”, se sinceró la incombustible estrella televisiva en el mismo espacio.