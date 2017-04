Kourtney Kardashian y Scott Disick estuvieron a punto de casarse

La relación entre Kourtney Kardashian y Scott Disick no ha estado exenta de contratiempos, ya que pese a tener tres hijos en común -Mason, Penelope y Reign- y presumir ahora de ser auténticos expertos en la aventura de la copaternidad, los continuos problemas de Scott con la bebida y su descontrolado estilo de vida ocasionaron más de un conflicto en la por entonces pareja, que aparentemente nunca se planteó pasar por el altar pese a llevar nueve años juntos antes de su última ruptura.

Ahora, para sorpresa de muchos, incluida su propia familia, el exnovio de la hermana de Kim y Khloé ha confesado que una vez, aunque se desconoce cuándo, sí estuvieron prometidos, pero nunca llegó a hacerse oficial.

“Fue algo muy raro. Creo que no se lo contamos a nadie. Fue de alguna manera muy bonito, pero de repente nos asustamos por la prensa, y esto y lo otro. Y simplemente pensamos ‘Dejemos el anillo apartado de momento y ya hablaremos sobre esto otro día’. Nunca volvimos a hablar del tema”, ha explicado en un avance del próximo episodio de ‘Keeping Up with the Kardashians’.

La relación amistosa y cordial que han venido manteniendo en los últimos años Kourtney y Scott por el bien de sus hijos, yéndose incluso de vacaciones los cinco juntos para escenificar que siguen siendo una familia unida, no ha dejado de levantar rumores sobre una posible reconciliación, pero la hija mayor de Kris Jenner ya ha dejado claro que no es algo que se plantee por el momento.

“Se lo he dicho a él, yo estoy viviendo mi vida y tú estás trabajando en la tuya. Nunca has estado mejor que ahora, pero eres muy inestable. Necesito ver que puedes ser estable”, confesaba recientemente en el programa de telerrealidad ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Por su parte, Scott ha admitido en varias ocasiones que Kourtney es el amor de su vida y que está intentando dejar atrás sus problemas para poder volver a formar parte de su vida al margen de su papel de padre de sus hijos. Sin embargo, recientemente en otro episodio del famoso reality no dudó en exhibir su frustración al respecto porque, en sus propias palabras, siente que la familia no “valora lo suficiente” sus esfuerzos.