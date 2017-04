Lucy Hale deja el alcohol para convertirse en la ‘mejor versión’ de sí misma

La actriz Lucy Hale ha decidido empezar una nueva etapa en su vida ahora que la serie que lleva protagonizando desde hace siete años, ‘Pretty Little Liars’, llega a su fin, y el primer paso que ha dado para cambiar radicalmente su existencia consiste en renunciar por completo al alcohol y, de paso, reducir sus apariciones en las exclusivas fiestas que hasta ahora le han servido para intentar encajar en la élite de Hollywood.

“Siempre intento rodearme de las mejores personas y ser la mejor versión posible de mí misma. Sé que es un poco odioso oír a la gente decir esto pero, ¿por qué no?”, ha explicado en una entrevista al portal de noticias Byrdie sobre su decisión de dejar la bebida atrás.

La intérprete ha cambiado las veladas en exclusivos eventos y los cócteles por una vida tranquila en la que el plan perfecto consiste en pasar tiempo con su perro viendo series como la popular ‘Little Big Lies’.

La joven artista también ha confesado que el ejercicio es ahora un elemento fundamental en su día a día, tras quedarse impactada al ver cómo su cuerpo había cambiado notablemente en un episodio de su popular serie.

“Pasé por una fase en la que me sentía como una adolescente de primer año en el instituto. Es muy raro ver cómo tu peso puede oscilar en una serie de televisión. Ahora cuando voy a casa, mi padre está en plan ‘Tú, hippie de Los Ángeles con tu SoulCycle [el nuevo entrenamiento de moda de ciclismo cubierto]’. Solía reírme de esa gente, pero ahora creo que es pura magia”, ha relatado en la misma entrevista.

Pese a ser una chica evidentemente atractiva, Lucy Hale se solía sentir muy insegura al lado de sus compañeras de reparto en la serie de suspense adolescente, pero con el tiempo su mentalidad cambió al respecto, y aunque solo fuese un pequeño paso, decidió cortarse su larga melena para escenificar el comienzo de una nueva era caracterizada por la fortaleza emocional.

“Fue duro estar en la serie con estas chicas tan altas. Siempre me sentía fuera. Estaba obsesionada por encajar. Ahora tengo casi 28 años, pero no me di cuenta de quién era hasta hace un año. Sé que es una tontería porque es solo pelo, pero cuando llegué a ese punto, me dije ‘¿Por qué no acepto que soy diferente?’ Supongo que cortarme el pelo fue una manera de decirme a mí misma, ‘Ya está, me importa todo una mi****'”, se ha sincerado.